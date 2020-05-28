السياسات التنازعية في سوريا – مهى يحي – 22/5/2020

قالت إنه حين انطلقت الاحتجاجات في سوريا، لجأ النظام الرافض لمشاركة السلطة، إلى العنف. وفي غضون أشهر قليلة، تحوّلت انتفاضة سلمية، مدنية، لعبت فيها لجان التنسيق المحلية دوراً وازناً، إلى تمرد مسلّح.

وفيما كانت الجماعات المسلحة التي موّلت قوى خارجية معظمها، أكثر نشاطاً، شكّلت المعارضة السياسية هيئة تمثيلية في اسطنبول عُرفت باسم المجلس الوطني السوري في تشرين الأول 2011. ومع الوقت، توسّع الطيف الإيديولوجي للمعارضة في سوريا فالجماعات الإسلامية التي تلقّت فيضاً من التمويل والدعم الخارجيين، ومن ضمنهم آلاف المقاتلين الأجانب، بدأت تحظى بشعبية... في هذه الأثناء، تعرّض الناشطون المدنيون، الذين كانوا في الصفوف الأمامية للاحتجاجات السلمية، إلى استهداف مقصود من طرف النظام السوري وجماعات معارضة.

اليوم يتحدّد الإطار السياسي لإنهاء النزاع السوري في معظمه من جانب المُسلحين والقوى الدولية، وهذا ما يجعل كلاً من بقاء المعارضة المدنية على قيد الحياة وتوافر الرؤية الموحّدة لمستقبل سوريا، أمرين فائقي الصعوبة.

كيف يمكن للولايات المتحدة دعم اقتصادات الشرق الأوسط بعد انتهاء وباء كورونا - سارة الزيني – 22/5/2020

أوضحت أن التحديات التي تعترض الشرق الأوسط الغارق أساسًا في أزمات محلية وإقليمية متعددة تتفاقم مع ظهور فيروس كورونا المستجد والانخفاض الحاد في أسعار النفط. ونظرًا للضغوط الإضافية الهائلة التي يلقيها الفيروس على كاهل حكومات المنطقة، من المرجح أن يزداد الوضع خطورة في هذه الدول – لا سيما من الناحية الاقتصادية. ولا بدّ من أن يتوقّع الخبراء الاستراتيجيون في السياسة الخارجية أن تواجه حكومات الشرق الأوسط صعوبات أكبر لجهة حماية سبل عيش شعوبها واقتصاد بلدانها بعد انحسار خطر فيروس كورونا. وبالتالي، يتعيّن على الولايات المتحدة أن تبدأ برسم مسار نحو اعتماد سياسة خارجية تعاونية تنطوي على مساهمة الحلفاء في الخارج من دون إهمال القيم التي تهم الشعب على الأرض.