الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماع لجنة عودة المغتربين ومناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الإعلام منال عبد الصمد نجد، والصحة العامة حمد حسن، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومستشار وزير الصحة الدكتور محمود زلزلي. وبعد إتمام المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، تمت مناقشة تحضيرات المرحلة الرابعة التي ستحدد لاحقاً.

وكالة فرنس برس

الانسحاب الأميركي من أفغانستان سيتم قبل موعده

أفاد مسؤول أميركي في وكالة فرانس برس الأربعاء بأن الانسحاب العسكري من أفغانستان سيتم قبل الموعد المحدد بكثير، فيما كرر الرئيس دونالد ترامب دعوته البنتاغون الى إعادة الجنود إلى ديارهم. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تلوح فيه أسئلة حول المرحلة التالية من الحرب الطويلة في أفغانستان، مع انتهاء وقف لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام أدى لتراجع كبير في أعداد الضحايا المدنيين. وانتهت الهدنة، التي دعت إليها طالبان لمناسبة عيد الفطر، الأربعاء فيما يشعر الأفغان بقلق حول تمديد الهدنة أو العودة لأجواء الحرب من جديد. ووقف إطلاق النار التاريخي هو الثاني فقط من نوعه منذ اندلاع الحرب قبل 19 عاماً. وذكرت الشرطة أنّ مستويات العنف ظلت منخفضة حتى بعد انتهاء وقف إطلاق النار، لكن قوات الأمن الأفغانية شنت غارات جوية في الجنوب أسفرت عن مقتل 18 "متشدداً". وبموجب اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع طالبان في شباط، يتعين على البنتاغون خفض عديد قواته من حوالي 12 ألف إلى 8600 جندي بحلول منتصف تموز ، قبل سحب جميع القوات بحلول أيار/مايو 2021. لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الدفاع الأميركية قال إن عدد القوات يبلغ بالفعل نحو 8500 جندي، حيث يتطلع القادة إلى تسريع الانسحاب بسبب مخاوف على صلة بجائحة كوفيد-19.

وكالة فرنس برس

الرئيس الإيراني يدعو البرلمان الجديد إلى "التعاون" مع الحكومة

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أعضاء مجلس الشورى الجديد إلى "التعاون" مع الحكومة، وذلك في الجلسة الافتتاحية لدورة البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/فبراير وفاز فيها المحافظون المناهضون لسياسته. وكان مجلس الشورى الإيراني أغلق لستة اسابيع حتى السابع من نيسان/ابريل في إطار الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار وباء كوفيد-19. وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً بانتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط. وقد بلغ عدد الاصابات فيها حوالى 140 ألفا وعدد الوفيات أكثر من 7500. وقال روحاني في مجلس الشورى "آمل أن ننجح خلال السنة المتبقية للحكومة في التعاون والعمل معاً". وشهدت إيران في 21 شباط/فبراير انتخابات تشريعية ويفترض أن تجرى فيها انتخابات رئاسية خلال حوالى 12 شهراً. وتفتتح الدورة التشريعية الحادية عشرة منذ انتصار الثورة الإسلامية في 1979، بينما يعود النشاط الاقتصادي الذي تضرر بشدة بسبب انتشار وباء كوفيد-19، إلى وضعه الطبيعي تدريجيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يناقش سوق النفط مع ولي العهد السعودي

أفادت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود سوق الطاقة، حيث أشار الطرفان إلى أهمية الجهود المبذولة لتحقيق اتفاقيات "أوبك. وقال الكرملين: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق الطاقة العالمية. وأشار الجانبان إلى أهمية الجهود المشتركة التي أدت في أبريل إلى اتفاق بصيغة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط". وأوضح الكرملين أن المحادثة الهاتفية بين الجانبين جرت اليوم الموافق 27 أيار/مايو. وأضاف الكرملين: "وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق الوثيق حول هذه القضية بين وزارتي الطاقة. تم التطرق إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي ذات الصلة في سياق نتائج زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض في تشرين الأول / أكتوبر 2019". وهنأ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة عيد الفطر السعيد. واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل الجاري، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، في مايو – يونيو/حزيران، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.