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Published by lebarmy2 on خميس, 05/28/2020 - 10:43
Ar
- Trump to sign executive order on social media Thursday, says spokeswoman
- ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي الخميس بحسب الناطقة باسمه
- Hezbollah's Nasrallah warns of 'great war' on all fronts with Israel
- الأمين العام لحزب الله نصر الله يحذر من "حرب كبرى" على كل الجبهات مع إسرائيل
- US accuses ex-Venezuelan lawmaker of drug conspiracy with Hamas, Hezbollah
- الولايات المتحدة تتهم نائب فنزويلي سابق بالتآمر في مجال تجارة المخدرات مع حركة حماس وحزب الله
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Date:
الخميس, مايو 28, 2020