Published by lebarmy2 on خميس, 05/28/2020 - 10:43
Ar
  • Trump to sign executive order on social media Thursday, says spokeswoman
  • ترامب سيوقع أمراً تنفيذياً يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي الخميس بحسب الناطقة باسمه
  • Hezbollah's Nasrallah warns of 'great war' on all fronts with Israel
  • الأمين العام لحزب الله نصر الله يحذر من "حرب كبرى" على كل الجبهات مع إسرائيل
  • US accuses ex-Venezuelan lawmaker of drug conspiracy with Hamas, Hezbollah
  • الولايات المتحدة تتهم نائب فنزويلي سابق بالتآمر في مجال تجارة المخدرات مع حركة حماس وحزب الله
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الخميس, مايو 28, 2020