الأخبار 27/5/2020

كورونا "أنقذ" إدارة ميلان

"زعيم إيطاليا" يبحث عن مشروع جديد – حسين فحص

أوضح أن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تواصل دراساتها بالتشاور مع السلطات الصحية في البلاد: من أجل تحديد موعد نهائي لاستئناف المنافسات المتوقفة منذ أشهر. خاصة بعد أن أصاب فيروس كورونا العديد من اللاعبين في الكالشيو، وكبد الفرق خسائر فادحة، وإن كثرت سلبياته، إلا أنه سيشكل منفذاً للقيمين على نادي "إي سي ميلان" للهرب من انتقادات الجمهور والإعلام المتكررة للإدارة، ما سيجعلها تستكمل "بأريحيّة" المشروع الذي بدأته مطلع الصيف الماضي.

اللواء 27/5/2020

مباراة تسبّبت بمقتل 41 مشجعاً بوباء كورونا!

كشف تحليل بيانات وزارة الصحة البريطانية أن مباراة دور ال16 في دوري أبطال أوروربا بين ليفربول وأتلتيكو مدريد تسببت بوفاة 41 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد. وكانت هذه المباراة آخر مباراة مهمة أقيمت في انكلترا قبل فرض إجراءات العزل العام وتعليق الدوري الإنكليزي مؤقتاً بسبب الوباء.

جواو فيلكس يغيب عن أتلتيكو مدريد بداعي إصابة

أتلتيكو يخسر جواو فيلكس..هذا ما كشفه القطب الثاني للعاصمة الاسبانية مدريد، وأشار أن المهاجم البرتغالي سيغيب على الأرجح عن صفوف فريقه عندما تعود عجلة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى الدوران الشهر المقبل، بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال التدريب.

متفرقات رياضية

قالت صحيفة "سبورت الإسبانية" إن شركة انستغرام فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب إغلاق حساب ليونيل ميسي نجم برشلونة لبضع ساعات قبل عودته للعمل، وهو يملك عليه 152 مليون متابع.

الجمهورية 28/5/2020

لايبزيغ يفشل بالانقضاض على الوصافة

فشل لايبزيغ في اللحاق ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني، عقب سقوطه ب10 لاعبين، في فخّ التعادل أمام ضيفه هرتا برلين 2-2، أمس ضمن منافسات المرحلة ال28 من الدوري الألماني.

الجمهورية 28/5/2020

الهوكي ... إنطلاقة للرياضات الجماعية الأميركية

بات دوري الهوكي NHL، أول بطولة محترفة كبرى في الولايات المتحدة توكّد استئناف الموسم الذي توقّف قبل شهرين ونصف بسبب تفشّي فيروس كورونا، لكن من دون تحديد موعد أو مكان للعودة.