النهار/ عباس الصباغ

استبعد وجود أية نية لدى أطراف الحكومة بالتخلي عن الرئيس حسان دياب أقله هذا العام، وأن "حزب الله" على قناعة أن الحكومة الحالية مستمرة إلى موعد الانتخابات النيابية في أيار عام 2022 أي قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن الأجواء باتت شبه مؤكدة أن "حزب الله" لن يدعم الوزير جبران باسيل في الانتخابات الرئاسية عام 2022 وكذلك ليس متحمساً للنائب السابق سليمان فرنجية.

الأخبار/ إبراهيم الأمين

كتب عن إقرار مجلس النواب للقانون الذي يحدد آلية لتعيينات الفئة الأولى من الإدارة العامة وقال: إن البلاد تقف اليوم أمام فرصة قد تم إهدارها من قبل نظام المحاصصة وهي فرصة تفسح في المجال أمام جميع اللبنانيين للتقدم لتولي مناصب رئيسية في الدولة من دون الخضوع المسبق لمرجعيات طائفية وسياسية وحزبية.

الجمهورية/ شارل جبور

أشار إلى أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يخوض معركتان وهما معركة رئاسة الجمهورية ومعركة شد العصب المسيحي من أجل استعادة الثقة المفقودة. ولفت إلى أن الوزير السابق جبران باسيل يرى أن اللحظة الراهنة شبيهة إلى حد كبير باللحظة السابقة في ظل الخوف على المصير والحاضر والمستقبل فقرر الكلام عن اللامركزية المالية وتغيير النظام السياسي وإحياء معادلة إما العلمنة وإما توسيع رقعة النظام الطائفي باعتماد الفيدرالية والتخلص من اتفاق الطائف.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن أوساط قصر بعبدا قولها إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على استقلالية القضاء وهيبته معاً، معتبرة انه لا يجوز الفصل بين الأمرين بل هما متكاملان ولا ينفصل أحدهما عن الآخر، بل يجب أن تكون التشكيلات محصنة ضد التجزئة والمحاصصة، نافية أن يكون رئيس الجمهورية قد خاض في لعبة الأسماء وفرض حصانة على اسم القاضية غادة عون التي ليست قاضية القصر حكماً.

الديار/ محمد علوش

رأى أن المؤشرات توحي أن لبنان مقدم على مزيد من الأزمات في المرحلة المقبلة، لن تتوقف عند الانهيار بين المالي والاقتصادي فقط بل ستشمل توتيراً سياسياً عالي السقف على خلفية ارتفاع مستوى التوتر الطائفي في أكثر من ملف.

الشرق / يحي صابر

وصف الساحة اللبنانية بأنها أمام جملة تحديات واستحقاقات وضغوطات مباشرة وبعيدة المدى، وهي بالغة الأهمية والتأثير والخطورة على حاضر البلد ومستقبله وفي الجزء الأكبر منها انعكاس لتطورات دولية- إقليمية تتمثل في التصويب الأميركي على إيران وعلى "حزب الله" ووجوب إبعاده عن الحكومة ومراكز القرار في لبنان.