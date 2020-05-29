the washington post

تستمر الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد في اجتياح مينيابوليس وما بعدها

شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية أعمال عنف واشتباكات بين مئات الأميركيين ورجال الشرطة خلال مظاهرة احتجاجًا على وفاة رجل من أصول أفريقية أثناء توقيفه، ما أشعل موجة غضب ضد رجال الشرطة. ولم يتردد المتظاهرون الغاضبون في رشق مركز الشرطة بالحجارة، اعتقاداً منهم بأن عناصر دورية الشرطة المتورطين في وفاة فلويد يعملون هناك. وأعلنت إدارة الشرطة في مينيسوتا أنها أقالت 4 من أفرادها بعد وفاة رجل أسود أثناء القبض عليه، وظهور مقطع فيديو يصور الاعتداء عليه وتثبيته على الأرض بالضغط على رقبته بالقوة. كما أكد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي، "إنهاء" خدمة أربعة من أفراد الشرطة متورطين في الحادث، مضيفاً: "هذا هو الرد الصحيح ".

y net

إيطاليا تسجل 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و593 حالة جديدة

ذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن 70 شخصًا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا يوم الخميس مقابل 117 في اليوم السابق مضيفة أن الإصابات ارتفعت 593 حالة مقابل 584. وأوضحت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الوباء في 21 شباط وصل إلى 33142 وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وصعد عدد الإصابات المؤكدة إلى 231732 في سادس أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

روسيا اليوم

الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان سوق الطاقة ويؤكدان أهمية اتفاق "أوبك+"

أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا في مكالمة هاتفية اليوم الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية اتفاق "أوبك+". وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية اليوم الأربعاء، أن بوتين وبن سلمان "تبادلا الآراء حول الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية الجهود المشتركة المبذولة من الطرفين التي أسفرت عن التوصل في أبريل 2020 إلى اتفاق حول خفض إنتاج النفط في إطار مجموعة "أوبك+".

وأضاف أن الجانبين اتفقا على "مواصلة التنسيق المكثف حول هذه القضية عبر قنوات وزارتي الطاقة" في البلدين. كما تطرق بوتين وبن سلمان إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالتعاون بين روسيا والسعودية "في ضوء نتائج زيارة الرئيس الروسي للرياض في أكتوبر 2019". وأضاف البيان أن الرئيس الروسي هنأ ولي العهد السعودي بحلول عيد الفطر السعيد.