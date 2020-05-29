الوكالة الوطنية للإعلام

طائرة عسكرية مصرية وصلت إلى بيروت على متنها طاقم جديد للمستشفى المصري وخير أشرف على شروط الوقاية

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عن وصول طائرة عسكرية مصرية أقلت على متنها طاقماً مشغلاً جديداً للمستشفى المصري في بيروت، وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية التي ستؤمن استمرار الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى. وأشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، بحضور الملحق العسكري المصري أحمد الشحات، على عملية التبديل الآمنة وما تتطلبه شروط الوقاية من فيروس كورونا للطاقم المشغل للمستشفى في لبنان.

وكالة فرنس برس

الصين تخطو خطوة نحو استعادة السيطرة على هونغ كونغ

تبنى البرلمان الصيني الخميس إجراء مثيراً للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ رداً على تظاهرات العام الماضي في المستعمرة البريطانية السابقة، على الرغم من التهديد بعقوبات أميركية. وفي خطوة كانت متوقعة، صوت نواب الجمعية الوطنية الشعبية البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، لصالح الإجراء الذي أثار اضطرابات مجدداً في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصين. وصوت نائب واحد فقط ضد النص وامتنع ستة آخرون عن التصويت. وصفق النواب طويلاً بعد إعلان نتيجة التصويت في قاعة قصر الشعب في بكين بحضور الرئيس شي جينبينغ. وجعلت الصين من هذا القانون أولوية بعد التظاهرات الضخمة التي جرت عام 2019 احتجاجاً على نفوذ السلطة المركزية الصينية، وشجعت النزعة الاستقلالية، إلا أنها ترافقت مع أعمال عنف. ويؤكد المعارضون الديموقراطيون لنفوذ بكين في المدينة أن الإجراء يفتح الطريق لتقلص غير مسبوق في الحريات في المركز المالي البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنك المركزي: الاقتصاد الروسي يواجه صدمة غير مسبوقة

أفاد المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، بأن الاقتصاد الروسي، بسبب جائحة كوفيد19، يواجه صدمة غير مسبوقة، لكن القطاع المالي في حالة جيدة. موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المصرف المركزي الروسي حول الاستقرار المالي: "يواجه الاقتصاد الروسي، بسبب جائحة كوفيد19، وتراجع أسعار النفط، صدمة غير مسبوقة، لكن القطاع المالي ككل في حالة جيدة". وأشار التقرير إلى أن مصرف روسيا لديه القدرة على اتباع سياسة نقدية واحتياطية معاكسة للدورات الاقتصادية، لضمان الاستقرار المالي ودعم الطلب الكلي. وإن التنفيذ المستمر للتضخم المستهدف في السنوات الأخيرة جعل من الممكن تقليل اعتماد التضخم على التغيرات في سعر صرف الروبل، وقد أدى تطبيق قاعدة الميزانية إلى تقليل اعتماد سعر صرف العملات الأجنبية على ديناميكيات أسعار النفط. وأضاف المركزي الروسي أن "السياسة النقدية الميسرة تدعم الإقراض وتضمن دينامية مستقرة لنفقات فوائد القطاع المصرفي. وسيسمح التخفيف التنظيمي وخفض المخصصات الاحترازية الكلية للبنوك بتغطية الخسائر تدريجياً وضمان استمرارية أنشطتها".