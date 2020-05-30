لبنان الحر

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ الى انه "فيما تتلهّى بعض القوى الطائفية بتسجيل النقاط السياسية على بعضها البعض وإدعاء انتصارات وهمية في المواقف، فإنها في الواقع قد تسببت بفشلٍ ذريع في إدارة البلاد، وتبدو اليوم عاجزةً عن إنقاذ ​لبنان​ واللبنانيين من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي أوقعتهم فيه".

صوت لبنان

عقدت الهيئة الادارية لـ" مؤسسة جبل الارز" برئاسة النائب ​ستريدا جعجع​ ، اجتماعها الدوري. قرر المجتمعون اخذ بعض الوقت لوضع جدول زمني لتسديد المتوجبات المالية التي ستترتب على مؤسسة جبل الارز الى شركة أبنية للمقاولات المكلفة تنفيذ الاعمال في مستشفى انطوان الخوري.

radio orient

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مرة جديدة يثبت النظام الطائفي أنه مولد التعصب والغرائز والتشنجات، وأنه يغلق الرؤية في وجه كل شعور وطني وأنساني، وأنه يغطي ​الفساد​ وشهوة ​السلطة​ والتسلط، ويمنعنا من أنتاج أي أنجاز أو مشروع وطني، يتجاوز الحسابات الفئوية الضيقة، كما حصل البارحة في ​مجلس النواب​، ننتحر بأرادتنا".

اذاعة النور

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "عدم التصويت على قانون ​العفو العام​ ليس انتصاراً لفريق على فريق. انه انتصار للعدالة".

صوت المدى

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "العميل قتل والارهابي قتل وتاجر ​المخدرات​ قتل، كلن على طريقته ولا افضلية بين قاتل وآخر !