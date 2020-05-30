أعلن حرس الحدود الإيراني، عن مقتل ثلاثة من عناصره جراء اشتباك مسلح وقع في منطقة سردشت شمال غربي البلاد.

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إنه في حال أصبح الخليج غير آمن، فعندها سيكون غير آمن لجميع دول المنطقة,وان "سماح دول الجوار للولايات المتحدة بالتواجد في منطقة الخليج خطأ إستراتيجي.. الدول الأجنبية هي العامل الأساس في زعزعة أمن المنطقة وخلق الأزمات فيها.. الدول الأجنبية تعمل على شيطنة إيران وخلق أزمات في منطقة الخليج".

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بتنظيم "داعش"، المسؤول عن الدعاية للتنظيم، محمد خضر موسى رمضان.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية :ان "وزير إعلام التنظيم المتطرف لعب دورا رئيسيا في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض

أعلنت السلطات التركية، أن فرق خفر السواحل أنقذت 23 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية، بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

قالت الشرطة الأمريكية، إن 7 أشخاص أصيبوا بالرصاص أحدهم على الأقل بحالة حرجة، بعد احتجاجات في لويفيل بولاية كنتاكي على مقتل امرأة سوداء تدعى بريونا تايلور بالرصاص في شقتها في اذار فيما تواصلت الاحتجاجات في مينيا بوليس, وقال المتحدث باسم شرطة لويفيل لامونت واشنطن، إن الوضع في وسط المدينة "لا يزال مضطربا وآخذا في التطور".

تحولت الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية إلى عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وشكلت حاجزا بشريا لمنع المتظاهرين من عبور السياج الذي يحيط بمبنى مفوضية الشرطة.وقرر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم وولز، إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في الولاية على خلفية الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

هدد الرئيس ترامب بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى مدينة مينيابوليس بغية "أداء العمل على نحو صحيح" إذا لم تتصرف السلطات المحلية لاستعادة السيطرة على الوضع.ووصف المحتجين على مقتل شاب اسود على يد الشرطة بأنهم "لصوص يسيئون لذكرى" الرجل المتوفي المدعو جورج فلويد،وتابع أن العسكريين سيفرضون السيطرة على المدينة في حال وقوع "أية صعوبة"، محذرا من أنه "عندما تبدأ أعمال الشغب يبدأ إطلاق الرصاص"..

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيسعى إلى إغلاق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس الأمريكي، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

تحدثت وزارة العدل الأمريكية عن اتهامات جنائية ضد 24 مسؤولا مصرفيا من كوريا الشمالية، كانوا وراء مخطط دولي لغسل أموال تصل قيمتها لنحو 2.5 مليار دولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية, في ما يبدو أنها القضية الأولى المرفوعة ضد أعضاء في النظام المالي الكوري الشمالي.

صدر عن الدفاع الروسية أن أجهزة الدفاع الجوي التابعة للمنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية كشفت تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.و أن مقاتلات من طراز "سو-27" و"سو-30" أقلعت لاعتراض الطائرات الأمريكية واقتربت من الطائرات الأمريكية لمسافة آمنة وجرى التعرف عليها كقاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B.وأن القاذفات غيرت اتجاهها بعد ذلك وابتعدت عن الحدود الدولية الروسية.

وضعت إدارة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، علامة تحذيرية على إحدى تغريدات البيت الأبيض.وظهر تحت النص تحذير يشير إلى أنها تنتهك قوانين "تويتر"، حيث جاء في تغريدة البيت الأبيض أن "الرئيس لم يقم بتمجيد العنف.. أدانها بوضوح، (مدققو الحقائق) المتحيزون وغير النزيهين على تويتر أوضحوا أن (تويتر) ناشر وليس منصة.

أعلنت الخارجية الصينية معارضة بكين للقرار الأمريكي حول إلغاء الاستثناءات من العقوبات على المنشآت النووية الإيرانية، واعتبرت أنه يقوض جهود المجتمع الدولي لحظرانتشار الأسلحة النووية.

أعلن الناطق باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، عن عدم حاجة بلاده إلى وساطة طرف ثالث في نزاعها الحدودي مع جارتها الهند,وذلك ردا على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط بين الصين والهند..

أعلنت الخارجية الصينية،انه "يتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وإذا أصرت على مواصلة التدخل، فإن الصين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة"​​​.

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء خطط الصين تبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ. أكد الممثل الاعلى للاتحاد جوزيب بوريل، عقب اجتماع افتراضي بين وزراء الخارجية الأوروبيين تصدرت العلاقات مع الصين أجندته، أن الاتحاد لا ينظر في خيار فرض عقوبات على الصين على خلفية مستجدات الوضع حول هونغ كونغ

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني، لي زوتشنغ، بأن الباب لا يزال مفتوحا أمام عملية عسكرية ضد تايوان التي تصر بكين على أنها تابعة للدولة الصينية,وقال: "إذا خسرت الفرصة لإعادة التوحيد السلمي فإن القوات المسلحة للشعب مع كل الدولة، بما فيها سكان تايوان، ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بغية إحباط أي مخططات وخطوات انفصالية بشكل حاسم".

قالت الحكومة التايوانية إن شعب تايوان لن يختار الدكتاتورية أو الخضوع للعنف، وذلك تعليقا على تهديد الصين باستخدام القوة لو تطلب الأمر لمنع استقلال هذه الجزيرة.