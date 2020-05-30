حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نظيريه الأمريكي، مايك بومبيو، والبريطاني، دومينيك راب، من خطورة خطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة,"أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع لحماية فرص السلام من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله تنفيذ إسرائيل قرارها ضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة".

وجهت دولة قطر انتقادات جديدة إلى حملة المقاطعة التي يشنها جيرانها بحقها،وذكرت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، ووصفت الدبلوماسية تلك الحملة بأنها "حصار مفروض تحت ذرائع زائفة وواهية دون اكتراث بالنتائج الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية أزمات ونزاعات عديدة تتسبب بكم هائل من المعاناة".

نفت قطر عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي بعد سريان شائعات حول ذلك في معظم دول الخليج، مع اقتراب الذكرى الثالثة لمقاطعة عدد من جيرانها لها دبلوماسيا واقتصاديا.

قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن الوكالات الأممية التي تحاول مساعدة الملايين في اليمن، معرضة لخطر الإفلاس,وأعلن مارك لوكوك عن حملة لجمع نحو 2.4 مليار دولار الأسبوع المقبل لأكبر عملية إغاثة في العالم

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تنظم الأسبوع القادم مؤتمرا دوليا للمانحين لليمن، بالشراكة مع الأمم المتحدة,بغية "زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك"..

أعلن الحشد الشعبي في العراق،إلقاء القبض على 4 عناصر من تنظيم "داعش" بعملية أمنية في جنوب غربي محافظة كركوك بشمال العراق.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "ميزان القوى" على الأرض في ليبيا تغير بسبب المساعدة الخارجية لأطراف النزاع.و"إنه ليس مجرد وضع صعب في ليبيا، الوضع آخذ في التدهور​​​. إنه تدهور للوضع السياسي والعسكري في ليبيا، الهدنة التي تم الاتفاق عليها معطلة بصورة كاملة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس قبرص نيكول آنستسيادس، تطورات الأوضاع الأخيرة في القضية الليبية،و توافق الرئيسان على تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذلك تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.