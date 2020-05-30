الجمهورية/ فادي عبود

قال أن قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي تمّ إقراره في لبنان، يوهم المواطن بوجود الشفافية فيما العكس هو الصحيح وهذا خطير جداً، والأفضل ان لا يكون هناك قانون من ان يكون هناك قانون مشوّه. والروحية الأساسية للشفافية هو الّا يضطر المواطن الى طلب الإطلاع على المعلومة او البيانات، بل ان تكون المعلومات متوافرة ومتاحة على المواقع الالكترونية.

الجمهورية/ راكيل عتيّق

أوضحت أنه فيما يصل آخرون الى حدّ طرح تغيير شكل الدولة ليصبح لبنان دولةً فدرالية، ما زال الجبيليون والكسروانيون ينتظرون تنفيذ قانون إنشاء محافظة كسروان الفتوح وجبيل، لتسهيل إجراء معاملاتهم فقط،! وهذا الإجراء يأتي في إطار اللاحصرية وليس اللامركزية الإدارية، إذ إنّ المحافظ موظّف تعيّنه السلطة المركزية ويخضع لها، ولا ينتخبه أهالي المحافظة.

اللواء/ عمّار نعمة

قال مرّت مسألة عودة المغتربين اللبنانيين الى وطنهم ببعض التعرجات منذ الاتفاق عليها في مجلس الوزراء الذي كاد ينفرط عقده في البدء بسببها. واليوم، عادت الأعداد الأكبر من المغتربين الذين سجلوا أسماءهم الى الوطن، مع الاشارة الى أن عدداً منهم تراجع عن العودة لأسباب عديدة من بينها تحفظ البعض عن العودة بعد ارتفاع أعداد الاصابات في لبنان قبل أسابيع، وعدم رغبة كثر في البقاء في الحجر المنزلي في لبنان لمدة أسبوعين، إضافة الى خشية مغتربين من عدم التمكن من الرجوع الى حيث أتوا وهم في غالبيتهم من الموظفين وأصحاب المصالح في ظل وضع مهزوز أصلا في بلدانهم، من دون أن ننسى عدم قدرة كثيرين على تحمل نفقات بطاقات السفر وفحوص الـ«بي.سي.آر» لهم ولعائلاتهم. وينتظر الكثير من اللبنانيين في الخارج فتح المطار في بيروت للعودة، لكن ثمة في الحكومة من يدعو الى عدم التسرع في هذا الأمر وإجرائه بـ«التقسيط» وتأطير أعداد العائدين، وقد ينتظر الأمر الى ما بعد المرحلة الرابعة من العودة. وتُقر الحكومة بأن ما جرى ليس مثالياً، لكنها خطوة كبيرة في نظرها في هذا القطوع بعد إعادة ما يقارب العشرين ألف مغترب الى الوطن عبر عملية خاضتها الحكومة للمرة الأولى بعد أن أتتها على حين غرّة.

الشرق/ يحي جابر

تطرّق إلى الجلسة التشريعية وقال: رحل مشروع العفو الى اجل غير مسمى… والموقوفون سيبقون في السجون، ورفعت الجلسة، الى اجل غير محدد، بعد ما انسحب الرئيس سعد الحريري ونواب "المستقبل" من القاعة، على خلفية رفض طلبه سحب السياسة من التعيينات الادارية التي حصلت. وقد كان لافتا، وخلاف الجلسات السابقة، اقرار المجلس النيابي، بمن حضر، جملة مشاريع من بينها المشروع المقدم من الحكومة ،الذي يخصص مبلغ ١٢٠٠٠ مليار ليرة، لدعم شبكة الامان الاجتماعي، مع تحديد الية التوزيع والمستفيدين.. واقرار الية التعيين من الفئة الاولى، كما والسرية المصرفية. في قناعة البعض، ان الجلسة النيابية كانت "تقنية بامتياز"، رغم محاولات تسييسها… وقد نجح دولة الرئيس بري، منذ اللحظة الاولى، في هذا الامر، بتجنبه الدخول في مساجلات واصطفافات سياسية على قاعدة " لا مع ولا ضد" كما نجح في ضبط المجلس، وقد كان الغائب الابرز، انهيار سعر صرف الليرة امام الدولار. الاميركي.