روسيا اليوم

ليبيا.. إغلاق مدينة بأكملها لمدة 10 أيام بسبب كورونا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة غات بجنوب غربي ليبيا، إغلاق الحدود الإدارية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها لمدة 10 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

ووفق قرار صادر عن بلدية المدينة، اليوم الجمعة، فإنه سيتم إغلاق الحدود الإدارية للمدينة إقفالا تاما لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم، وحظر التجول داخل حدود البلدية من السادسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

واستثنى القرار سيارات نقل البضائع والوقود والإسعاف.

وتقع مدينة غات ضمن الصحراء الغربية الليبية عند الحدود الليبية الجزائرية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 23 ألف نسمة.

تجدر الإشارة، إلى أن ليبيا سجلت ما مجموعه 105 إصابات بفيروس كورونا، و5 وفيات، حتى اليوم، وفق ما أفاد به موقع worldometers الذي يعني بإحصاء ضحايا كورونا في العالم.

روسيا اليوم

الاتحاد الأوروبي: نهج الصين تجاه هونغ كونغ مقلق جدا لكننا لن نفرض عقوبات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء خطط الصين تبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ.

وذكر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في التكتل الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الخطوات التي اتخذتها الصين أمس في هذا الاتجاه لا تتوافق مع التزاماتها الدولي، وخاصة الإعلان الصيني-البريطاني المشترك عام 1984، وكذلك قانون هونغ كونغ الأساسي (أي بمثابة الدستور المحلي). وحذر بوريل من أن الخطوات الصينية تهدد بتقويض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودرجة الحكم الذاتي العالية التي تحظى بها المستعمرة البريطانية السابقة ضمن الدولة الصينية. وأشار عميد الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الخطوات الصينية تستدعي تساؤلات بشأن مدى تمسك الصين بالتزاماتها الدولية، متعهدا بإثارة هذا الموضوع في الحوار المتواصل بين بروكسل وبكين. في الوقت نفسه، أكد بوريل اليوم، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع افتراضي بين وزراء الخارجية الأوروبيين تصدرت العلاقات مع الصين أجندته، أن الاتحاد لا ينظر في خيار فرض عقوبات على الصين على خلفية مستجدات الوضع حول هونغ كونغ.

وقال: "دولة واحدة فقط تطرقت إلى خيار العقوبات، وأعتقد أن العقوبات ليست أسلوبا لتسوية مشاكلنا مع الصين".

وصادق البرلمان الصيني أمس على مشروع قرار يقضي بإعداد قوانين خاصة بالأمن القومي في هونغ كونغ، وذلك على خلفية تجدد المظاهرات المعارضة لحكومة بكين في المستعمرة السابقة.