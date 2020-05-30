الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة تفقد أقسام الوزارة والتقى نقباء الصيادلة والحضانات والمختبرات

جال وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن اليوم، على أقسام الوزارة حيث تفقد سير العمل واستمع إلى مشاكل المراجعين من المواطنين ومطالبهم، ورافقهم إلى المراجع المعنية في الوزارة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد حسن أن "أبواب وزارة الصحة العامة مفتوحة لتقديم الخدمة التي يحتاج إليها المواطنون ولا سيما المرضى منهم، بالسرعة المطلوبة من دون منة من أحد، لأن هذه الخدمة واجب ومسؤولية ولن تتوانى وزارة الصحة عن تقديم الأفضل في هذا المجال". وكان وزير الصحة قد التقى نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين، وبحث معه في شؤون متصلة بالقطاع الصيدلي والدواء. كما التقى نقيبة أصحاب الحضانات في لبنان هنا جوجو، بحضور رئيسة دائرة الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، وتناول البحث آلية فتح الحضانات وسط ما تطرحه المسألة من تحد يتمثل بضرورة المحافظة على السلامة خصوصا أن الأطفال لا يفقهون تطبيق التباعد الإجتماعي ويشكلون مصدر انتقال للعدوى، في وقت باتت الحضانات حاجة ماسة لكثيرين من الأهل المضطرين للعودة إلى أعمالهم مع الإنهاء التدريجي للتعبئة العامة. كما تناول حسن مع نقيبة المختبرات الطبية الدكتورة ميرنا جرمانوس سبل تسهيل استيراد الكواشف لإجراء الفحوصات المتعلقة بـCovid-19.

وكالة فرنس برس

نشر 500 عنصر من الحرس الوطني الأميركي في مينيابوليس بعد ليلة من المواجهات

نشر الحرس الوطني الأميركي 500 من عناصره الجمعة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية (شمال) لإعادة الهدوء الى المنطقة بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات إثر مقتل مواطن أسود خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك. وأفاد بيان عسكري أن عناصر الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا "سيقدّمون دعما للسلطات المدنية خلال الفترة التي يُطلب منهم ذلك فيها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات". ووقّع حاكم الولاية تيم والز أمرا تنفيذيا بعد ظهر الخميس يسمح بتدخل الحرس الوطني. وتابع البيان أن العناصر شاركوا ليلا في مهام عدة مع الدفاع المدني ضد "الاضطرابات المدنية". واستمروا في الوصول إلى المدينة حتى الصباح الباكر، ليصل عددهم الى 500. كما تم نشر مئتي شرطي تابعين للولاية وحوامات. وتوفي الاثنين جورج فلويد، وهو رجل أسود البشرة يبلغ 46 عاما، بينما كانت الشرطة تحاول توقيفه، وقد استخدمت العنف وعاملته بخشونة، وفق ما يظهر فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع. وتمّ فصل الشرطيين الأربعة المشاركين في عملية التوقيف، وفتحت السلطات المحلية والفيدرالية تحقيقا. لكن لم توجه حتى الآن اي تهم، ما يفاقم غضب وإحباط المحتجين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: مقاتلات روسية تبعد عن أجواء البحر الأسود والبلطيق قاذفات أمريكية "بي-1بي"..

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه تم رصد قاذفات أمريكية من نوع B-1B، فوق البحر الأسود وبحر البلطيق، لتقوم مقاتلات روسية باعتراضها.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "في 29 مايو/أيار، رصدت قوات الدفاع الجوي للمناطق العسكرية الغربية والجنوبية تحليق قاذفات استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع " بي -1 بي" فوق المياه المحايدة للبحر الأسود وبحر البلطيق ورافقتها المقاتلات الروسية".