TL

لبنان استأنف محادثاته اليوم مع صندوق النقد الدولي وتمحورت جولة المفاوضات التاسعة حول الاصلاحات المالية على ان تستكمل المشاورات نهار الاربعاء.

المنار

ولكي نبقى في المنطقة الآمنة، فان المطلوب بحسب الوزير حسن تضافر الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية والتعقيم، والتباعد الإجتماعي، وعدم التمادي في التساهل أو الإستخفاف بهذه الإرشادات، حرصا على عدم الوقوع في المحظور.

nbn

هذا الأسبوع جلستان لمجلس الوزراء الأولى تعقد غدا في السراي والثانية مرتقبة الخميس في بعبدا وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات مجددا.

mtv

الحركة التجارية ظلت في حدودها الدنيا، بحيث عكست صورة واضحة عن واقع اللبنانيين الذين أصيبوا إصابات مباشرة بمفاعيل الأزمة المالية الاقتصادية وبتداعيات الكورونا.

NTV

أصدرت الوزيرة ماري كلود نحم بيانا توضيحيا أعلنت فيه أنها وجهت .كتابا ، إلى رئاسة مجلس الوزراء تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى.

OTV

منع الظهور المسلح في جنوب الليطاني استنادا الى القرار 1701 من دون التوقف عند العربدة الاسرائيلية اليومية في السماء اللبنانية وعند الفجور المتمادي في استخدام وانتهاك هذه الاجواء لقصف الداخل السوري ومنطقة الحدود اللبنانية السورية والاصرار على الحول وعمى الحقوق والوقوف الى جانب دولة الفجار والكيان المستعار.

LBC

في الشق المالي أيضا، معلومات خاصة بالـLBCI ان لجنة تقصي الحقائق في موضوع خطة الانقاذ المالية عقدت اجتماعا هو الثاني لها بعيدا عن الاعلام اليوم، وفي المعلومات، فان المجتمعين احرزوا تقدما في موضوع مقاربة الارقام المالية، كما دخلوا في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة، وخلص الاجتماع الى اجماع نيابي ينحو في اتجاه المعالجة التدريجية للخسائر، ورفض الـhaircut .

الميادين

أفاد مراسلنا​ عن "عودة ​الطلاب​ للدراسة في ​الجامعات​ والمعاهد استكمالا للعام الدراسي بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد وباء ​كورونا​ من اجراءات تعقيم وقياس درجة الحرارة عند ابواب الكليات والمعاهد".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة المالية​ ​العراق​ية، في بيان، انها "لن ترسل أي مبلغ بعد الآن لإقليم ​كردستان​ العراق ما لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين ​الحكومة​ الاتحادية وحكومة الإقليم، وان قرار إرسال الرواتب جاء بعد موافقة حكومة الإقليم على مقترح الوزارة الاتحادية بتسوية نهائية، وأن المبلغ المُرسل سيكون آخر دفعة على الإطلاق ترسلها ​بغداد​ إلى الإقليم".

العربية

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي إجمالي عدد ضحايا الوباء في عموم البلاد إلى 503 حالات وفاة.