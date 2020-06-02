لبنان الحر

سأل النائب فادي سعد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "كيف ستتمكن هذه ​الحكومة​ ومن وراءها من الحصول على دعم ​صندوق النقد الدولي​ في ظل استباق القيمين على قطاع ​الطاقة​ قرار الصندوق، والإصرار على بناء 3 معامل للكهرباء فيما ​لبنان​ بحاجة لمعمل واحد أو لنصف معمل؟ وتبديل المواقع ألا يخفي هو الآخر الكثير من التساؤلات!

صوت لبنان

أشار النائب ​الياس حنكش​، إلى أنّ "منذ التحرير لم يعد لسلاح "​حزب الله​" أي عمل، والقرارات الدوليّة المتعلّقة بلبنان​ جرّدت ​السلاح​ من معناه. وإذا كان هناك من ضرورة لأي مقاومة، فالمؤسّسة الوحيدة الّتي تستحوذ ثقة اللبنانيّين جميعًا هي مؤسّسة ​الجيش اللبناني​، الّذي حان الوقت لأن يتحمّل مسؤوليّته من الداخل إلى الحدود، وبمؤازرة القوات الدوليّة إذا اقتضت الحاجة".

radio orient

لفت رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "العبرة في هذه الوزارة انها كلما دخلت الى اجتماع تقرر شيئا ثم تعود وتدخل الى اجتماع آخر تقرر شيأ أخر. اعتقد انها خطة مدروسة في غاية الدقة للوصول الى اعلى درجات الانتاجية ولا عجب كون احد اركان هذه الوزارة نشر مؤلفا من الف صفحة لا بد من دراسته لانه يشرح الخطة المذكورة بكل وضوح​​​​​​".​

اذاعة النور

لفت النائب ​قاسم هاشم​ في ذكرى اغتيال رشيد كرامي إلى ان "ثلاثة وثلاثين عاما مرت على استشهاد الرئيس رشيد كرامي وذكراه ما تزال حاضرة في الضمير والوجدان الوطني، لأن الرشيد كان عنوانا في الانتماء والهوية الوطنية والعربية وكان ما زال في حضوره والغياب مثالا لرجل الدولة حامل راية المبادىء والقيم الوطنية والأخلاقية".

صوت المدى

أكد النائب ​ادكار طرابلسي​ في تصريح على مواقع التواثل الاجتماعي ان "حق اللبناني أن يُعلّم أولاده حيثما شاء وسمحت له إمكانياته، وواجب ​الدولة​ أن تدعم تعليم الجميع". وأضاف "اقترحنا أنا وزميلي اسعد درغام "البطاقة التربوية" التي تُساوي بين دافعي ​الضرائب​، وتمنع الزعبرات بالقطاع التربوي.​​​​​​"​