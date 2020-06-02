بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفياً التعاون في الفضاء وعقد القمة المرتقبة لـ “G7"، إضافة إلى أسعار النفط والحوار الاستراتيجي. ومكافحة فيروس كورونا ووفقا لبيان الكرملين، أكد بوتين وترامب أن "هذا الاتفاق -"أوبك+"- متعدد الأطراف، الذي تم التوصل إليه بدعم نشط من قبل الرئيسين الروسي والأمريكي، يؤدي إلى الإحياء التدريجي للطلب على النفط وإعادة إرساء الاستقرار في الأسعار".

أعلن البنتاغون أنه تمت تعبئة حوالي خمسة آلاف عنصر من الحرس الوطني في 15 ولاية، وكذلك في العاصمة واشنطن، مع تجهيز ألفين آخرين احتياطيا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معظم حكام الولايات في بلاده "ضعفاء"، مطالبا بتشديد الإجراءات ضد أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات على مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد شرطي

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى اجتماعين مع كل من وزير الدفاع، مارك إسبر، ووزير العدل، ويليام بار، مبينة أنه تقرر بعد هذه المحادثات أنه "سيتم نشر قوات فدرالية إضافية في كل أنحاء البلاد" في الوقت القريب للتعامل مع المحتجين.

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، بدء حظر التجوال من السابعة مساء لمدة يومين.

دعا أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إلى إجراء إصلاح الجهاز الشرطي في البلاد بهدف حظر استخدام القوة المفرطة ووضعيات الخنق أثناء عمليات التدخل والتوقيف.