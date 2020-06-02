الجزيرة - السعودية

الملك يؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته التي ألقاها في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ في فبراير 2019 أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، إذ قال "إن المملكة تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216". كما أكد الملك أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الشرعية اليمنية، واستمرارًا لهذا الدعم، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن يوم الثلاثاء الموافق 2 حزيران 2020، بمشاركة الأمم المتحدة. وسوف يُعقد المؤتمر افتراضيًّا برئاسة المملكة.

أخبار الخليج - البحرين

رئيسة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة حول تأثير فيروس كورونا على الاتجار بالأشخاص

شاركت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في ندوة عبر الإنترنت نظمها مكتب المفوضية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تأثير فيروس كورونا (كوفيد_19)، على الاتجار بالأشخاص والتي شارك فيها عدد من رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم. كما نوهت خوري بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة التي تحول دون تفشي الفيروس بين فئة العمالة الوافدة وبما يحول دون وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة، لتحفظ حق الجميع في الصحة والتي راعت من خلالها حقوق الانسان حسب المعايير الدولية في ظل جائحة فيروس كورونا، مشيرة في الوقت ذاته الى ان مملكة البحرين حققت للعام الثاني على التوالي الفئة الاولى بتقرير الخارجية الامريكية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

القدس - فلسطين

قناة عبرية: نقاشات حول كيفية التعامل مع خروج الرئيس عباس من رام الله دون تنسيق

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن إسرائيل تجري مناقشات في كيفية التعامل مع إمكانية مغادرة الرئيس محمود عباس، مدينة رام الله، إلى الخارج، بدون تنسيق مع إسرائيل. ولم تورد القناة أي معلومات عن تفاصيل المناقشات الجارية بشأن هذه القضية بعد إعلان القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني. وبحسب القناة، فإن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها لن تسمح لها بنقل أي قوات أمن فلسطينية من أي مكان إلى آخر بدون تنسيق أمني. ووفقًا للقناة، فإن قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية تلقوا تعليمات من المستوى السياسي بالسلطة لعدم الدخول في صراع مع الجيش الإسرائيلي على الأرض، والابتعاد عن أي منطقة تجري فيها نشاطات للجيش الإسرائيلي.

الاتحاد - الإمارات

إسعاف دبي تستعين بتقنية عالمية لتعقيم مركبات الإسعاف خلال 30 ثانية

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مذكرة تفاهم مع شركة عالمية متخصصة للاستفادة من تقنية تعقيم فريدة عالمياً تحارب الميكروبات والجراثيم لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين خلال 30 ثانية، بما يضمن حماية المسعفين والمرضى من العدوى والأمراض الخطرة. تحمل تقنية التعقيم إسم "مايكروسيف" ومعظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 99.9 بالمائة، وتتميز بأنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية، وهي من التقنيات التي ثبتت قدرتها على القضاء على الميكروبات والجراثيم والعدوى بالأمراض الخطرة بشكل فعال. مشيرا إلى أن المعقم ليس له أية أعراض جانبية، ويستخدم في وجود المرضى والمسعفين.