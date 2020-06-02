النهار/ ابراهيم بيرم

أشار الى وجود مساع وجهود لإعادة تجديد تفاهم مار مخايل بين " حزب الله" والتيار الوطني الحر

ونقل عن النائب الان عون قوله ان العلاقة بين الطرفين عادت الى طبيعتها العادية بعد الاهتزاز الذي حصل في الايام الاخيرة، مشيراً الى ان ثمة قناعة فرضت نفسها عند الطرفين بضرورة الانطلاقة الجديدة ، على اسس مختلفة وقواعد مغايرة.

الاخبار / نقولا ناصيف

نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله ان اقتراح قانون العفو العام لم يسقط في جلسة البرلمان الخميس الماضي، بل تم تأجيله ليعيد تأسيس التوافق الذي رافق محطات الاعداد له بشأن في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة وقادة الى الهيئة العمومية، وان الاقتراح ليس في حاجة الى اعادة درس في اللجان بل توفير الظروف السياسية لطرحه مجدداً على نحو ما كان منتظراً حصوله الخميس كجزء لا يتجزأ من التوافق القائم من حوله.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت ان لبنان سيستفيد من واقع الخلافات الروسية والصينية مع واشنطن لتسجيل دعم لموقفه من بقاء مهمات القوة الدولية كما هي في الجنوب وتسجيل انتصاره في المعركة الديبلوماسية التي يخوضها منعاً لأي خفض في عديد اليونيفيل او مراجعة مهمتها بناء على طلب اميركي بات يتكرر من الاعوام الماضيةز

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن مصدر وزاري قوله ان الحكومة الحالية هي حاجة ماسة لاركانها وهي ملاذهم الوحيد قبل الوقوع في الفراغ الحكومي مرة اخرى، متسائلاً لماذا الامعان في هدمها وتوجيه الضربات القاتلة اليها سيشكل مكثف من الداخل والخارج معاً من دون مراعات ابسط قواعد العلاقات الواجب قيامها بين السلطات ولماذا العمل على اسقاط هيبة الحكومة؟