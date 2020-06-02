THE WASHINGTON POST

تداعيات فيروس كورونا ستظل تلاحق الاقتصاد الأميركي لسنوات وستصل كلفتها إلى 8 تريليون دولار حتى العام 2030 بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس

أشارت التوقعات الجديدة التي نشرها مكتب الميزانية في الكونغرس يوم الاثنين إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى تقليص حجم الاقتصاد الأميركي بنحو 8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وقال مكتب الميزانية في الكونغرس، في رسالة إلى النواب الأميركيين، إن الاقتصاد الأميركي سينمو بمقدار 7.9 تريليون دولار أقل من العام 2020 إلى 2030 مقارنة مع كان متوقعاً في كانون الثاني، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مقارنة بالتقدير الأولي. وتظهر هذه الصورة الصادمة للتأثير الاقتصادي المحتمل للوباء بعد أسبوع على تأكيد مسؤولي البيت الأبيض أنهم لن ينشروا توقعاتهم الجديدة الخاصة بهم هذا الصيف في مراجعة الميزانية السنوية "لمنتصف الدورة".

THE GUARDIAN

وثيقة تكشف أن الاتحاد الأوروبي ليس ملزماً بحسب القانون بمنح المملكة المتحدة امتيازات تجارية

خلصت وثيقة برلمانية أوروبية داخلية صدرت قبل جولة حاسمة من محادثات خروج "بريكزيت" هذا الأسبوع إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس ملزماً بأي موجب قانوني منح المملكة المتحدة الامتيازات التجارية المقدمة لدول أخرى. الوثيقة التي أعدها مسؤولون في مجموعة التنسيق في برلمان المملكة المتحدة بالبرلمان تقدم تحليلاً مختصراً للحجج التي قدمها كبير المفاوضين البريطانيين دافيد فروست في رسالة إلى نظيره ميشيل بارنييه. وكان فروست قد اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة المملكة المتحدة كشريك تفاوضي "غير جدير" من خلال حرمان المملكة المتحدة من "الترتيبات المسبقة الشائعة في اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة.

روسيا اليوم

أثينا: الخطط التركية للتنقيب في الجرف القاري اليوناني استفزاز

وصفت اليونان منح أنقرة شركة النفط الوطنية التركية رخصة للتنقيب في المناطق التي تعتبرها جزءاً من جرفها القاري، بأنه "استفزاز". وجاء في بيان لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي "ضمن سلسلة الأعمال التي تقوم بها تركيا لاغتصاب الحقوق السيادية لليونان". وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المذكرة الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس في نوفمبر الماضي لترسيم الحدود في البحر المتوسط، والتي تعتبرها اليونان "باطلة قانونياً". وأكد ديندياس "استعداد اليونان لمواجهة هذا الاستفزاز في حال قررت تركيا تنفيذه".

ويأتي ذلك على خلفية منح الحكومة التركية لشركة النفط الحكومية TPAO رخصة للتنقيب بشرق المتوسط.