الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة ترأس اجتماعاً لفريق عمل الوزارة لمواكبة تخفيف إجراءات التعبئة العامة

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في قاعة الاجتماعات في الوزارة اجتماعاً لفريق عمل الوزارة، هدف لرفع حال الاستنفار في مواكبة الإجراءات المتخذة لتخفيف التعبئة العامة وفتح المزيد من القطاعات والمراكز التجارية. وتم التشديد على ضرورة التزام المواطنين بإرشادات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي وعدم التمادي في التساهل أو الاستخفاف بهذه الإرشادات حرصاً على عدم الوقوع في المحظور. وتقرر في الإجتماع الاستمرار في حملات المسح الميداني للمناطق اللبنانية من خلال إجراء فحوصات PCR موجهة للمخالطين للمصابين وللمعرضين للإصابة بالفيروس، ما يتيح لوزارة الصحة المحافظة على صورة علمية وواضحة للواقع الوبائي والسرعة في السيطرة عليه في حال أظهرت النتائج الحاجة لذلك.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يحث حكام الولايات على اتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الاحتجاجات

ذكرت تقارير لوسائل الإعلام إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد رد حكام الولايات الأمريكية على الاحتجاجات في البلاد خلال اتصال، وقال للحكام إنه يجب عليهم اتخاذ موقف أكثر صرامة وإن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء. وقالت محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة عليكم السيطرة إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت. سيسحقونكم.

وكالة فرنس برس

العالم منقسم حول استخدام الهيدروكسي كلوروكين ضد وباء كوفيد-19

ينقسم العالم إلى حد غير مسبوق حول استخدام مادة الهيدروكسي كلوروكين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية في 22 أيار المنصرم إلى أن الهدروكسي كلوروكين المشتقة من الكلوروكين المستخدمة لمعالجة الملاريا، غير مفيدة لمعالجة مرض كوفيد-19 وأنها تزيد من خطر الوفاة ومن عدم انتظام ضربات القلب. دفعت الدراسة العديد من الدول وفي طليعتها فرنسا إلى وقف استخدام العقار. وبعدما كان الطبيب والباحث الفرنسي ديدييه راوول من كبار المروجين لاستخدام الهيدروكسي كلوروكين، كما علقت دول أخرى وصف الهيدروكسي كلوروكين للمصابين بكورونا المستجد، ومنها إيطاليا ومصر وتونس وكولومبيا وتشيلي والسلفادور والرأس الأخضر وألبانيا والبوسنة والهرسك. غير أن تناول العقار ما زال ممكناً في إيطاليا ضمن تجارب سريرية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يعرب لترامب عن امتنانه على توريد أجهزة التنفس الاصطناعي الأمريكية لروسيا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلال حديث هاتفي التدابير التي يتم اتخاذها في البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، جرى تبادل آراء حول تدابير مكافحة فيروس كورونا في البلدين، أعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه على توريد أجهزة التنفس الاصطناعي الأمريكية إلى روسيا. يشار إلى أن روسيا أرسلت بدورها، في وقت سابق، طائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيها إمدادات ومعدات طبية. وقالت وزارة الخارجية في هذه المناسبة إن الولايات المتحدة وروسيا ساعدتا بعضهما البعض أكثر من مرة في الماضي، ولا شك في أنهما ستستمران في ذلك. وأكد الجانبان، خلال مكالمة هاتفية، على أن التعاون الروسي الأمريكي يمكن له تحقيق الكثير في مجال الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الأوبئة.