الجمهورية 1/6/2020

تراجع مبيعات السيارات 91% خلال نيسان

أظهرت إحصاءات جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان برئاسة سمير حمصي انخفاضاً كبيراً في تسجيلات السيارات الجديدة في لبنان بنسبة 91% خلال شهر نيسان من العام الجاري مقارنة مع شهر نيسان من العام 2019، وسينعكس هذا التراجع انخفاضاً في الرسوم التي تدفعها شركات مستوردي السيارات إلى الخزينة من 265 مليون دولار في العام 2018 و178 مليون دولار في العام 2019 إلى ما يقدّر بنحو 33 مليون دولار في العام

2010

الجمهورية 1/6/2020

شروط صندوق النقد... شر لا بد منه

"الكحل أحلى من العمى" مقولة يمكن تطبيقها على صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية، باعتباره أفضل الحلول السيئة. لبنان الذي استفاق من كبوته متأخراً وجد نفسه عاجزاً عن معالجة أموره بنفسه، وسارع إلى طلب النجدة من الصندوق، عبر ضخّ كتلة نقدية دسمة، حتى لا يغرق، طامحاً في أن تعطيه هذه المساعدة شرعية أمام الدول المانحة، حيث عينه أيضاً على بعض الدولارات منها.