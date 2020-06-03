TL

غداً يعاود الصرافون عملهم بعد إنهاء إضرابهم، وسنرى بأي رقم سيتم التعامل بالدولار. من جهة ثانية توقع وزير الصحة العامة حمد حسن، في تصريحه قبيل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي عصراً تمديد حال التعبئة أسبوعين إضافيين أو أكثر بقليل، طالما أن "منظمة الصحة العالمية" توصي بالاستمرار بتدابير الوقاية، وطالما أن هذه التدابير تستدعي حالة من الجهوزية والاستنفار.

المنار

من منصة الدولار المطلة على جميع الأسعار، إلى السلة الغذائية المدعومة بدولار حكومي، آمال لبنانية بالتخفيف عن كاهل المواطنين العالقين بين جائحتي كورونا والأسعار، والواقعين في مرمى جشع بعض التجار. وبإقرار حكومي أنْ لا أزمة طحين ولا أزمة بنزين، وإنما تقاذف للمسؤوليات بين المستوردين والبنوك، والفاتورة تدفع من أعصاب وجيوب المواطنين.. ملفات فرضت نفسها في السراي الحكومي، وخلصت القرارات إلى ضرورة تقيد الجميع بتعاميم مصرف لبنان والحكومة والوزارات المعنية ووجوب ملاحقة المخالفين.

nbn

فليمت قيصر. القانون الأميركي المعادي لسوريا وحلفائها والذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، حكومة لبنان غير معنية به ولا بإصدار أي موقف حوله وفق مصادر السراي التي كشفت أن توزيعه على الوزراء في الجلسة الماضية كان بهدف معرفة وجود أي تأثير مباشر على عمل الوزارات.

mtv

يوم مالي بامتياز، فالصرافون سيعودون الى العمل من جديد، كما يتوقع أن يطلق مصرف لبنان المنصة الإلكترونية، وفي المعلومات فإن الصرافين سيعمدون إلى خفض سعر التعامل بالدولار من 50 إلى مئة ليرة كل يوم، والهدف الوصول إلى سعر صرف للدولار يعادل 3200 ليرة بعد أسبوعين .

NTV

لقاء الأربعاء هو لقاء الصرافيين، وسقفهم أربعة آلاف ليرة للدولار على منصات العرض والطلب إيذاناً بهبوط تدريجي سوف تساعد على ضبطه منصة المصرف المركزي المراقبة للتداول و"الكف" القضائية التي تلقاها الصرافون في الآونة الأخيرة. لكن الحكومة أكدت من السرايا أن السوق سيفتتح على ثلاثة آلاف ومئتي ليرة وسيجري ربط حركة الصيرفة بالمنصة الإلكترونية للمركزي.

OTV

غير أن الفاصل هذه المرة ليس إعلانياً، بل توضيحي، موجه إلى كل المصرين على التطاول على ال OTV، سواء بالمزايدة عليها في خطها الوطني، أو عبر إلباس التيار الوطني الحر، وحتى رئاسة الجمهورية في السياسة، تبعات العمل الصحافي لفريقها الإخباري، الذي يحرص على المهنية والموضوعية إلى أقصى الحدود... والأمران بالمناسبة لا يتناقضان مع اللون السياسي الواضح والمعلن والمعروف، بل يتكاملان معه.

LBC

كورونا ومازوت... كورونا ودولار... كورونا وثورة... كورونا وتعبئة عامة... كورونا وصندوق النقد الدولي... كورونا وكهرباء... كورونا وسلعاتا. هذه عينة من التحديات، فحتى لو انحسر كورونا غداً، فإن القضايا الباقية مستمرة على شكل أزمات ومنها على شكل معضلات.

الميادين

أعلنت ​وزارة الدفاع​ العراقية، عن أمر أصدره الوزير جمعة عناد سعدون، بإقفال جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​السودانية عن "تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد، بالإضافة إلى توثيق 12 حالة وفاة"، مشيرة إلى أن "العدد الكلي لحالات​ الإصابة منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع إلى 5173 حالة، وأن عدد الوفيات بالجائحة ارتفع إلى 298 وفاة عقب تسجيل 12 وفاة جديدة".

العربية

أكد السفير الفلسطيني في ​موسكو​ ​عبد الحفيظ نوفل​، "ترحيب بلاده بعقد لقاء فلسطيني إسرائيلي محتمل بموسكو وبدور ​روسيا​ في إخراج عملية ​السلام​ الفلسطينية الإسرائيلية من "الجمود السياسي"​​​.