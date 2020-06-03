لبنان الحر

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل "أننا جميعنا كنا مع الحراك عندما بدأ، لكنه الآن أصبح حراكاً حزبياً هدفه سياسي وليس اقتصادي معيشي"، مشدداً على "أننا لا نقبل بالعصيان فما البديل عن الدولة؟ انتخابات نيابية مبكرة تحتاج سنة على الأقل و​لبنان​ لا يقوم على هذا الشكل".

صوت لبنان

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، إلى أن "​القضاء​ المختص استدعى أكثر من ٣٠ متعهد أشغال للمثول أمامه هذا الأسبوع، جميعهم يعملون لمصلحة الدولة اللبنانية.

radio orient

كشف رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن "المدير التركي لتاتش إيمري غوركان يلعب بشكل قذر في ​شركة تاتش​ ويحاول عرقلة القطاع رداً على استعادته من قبل ​الدولة​"، معتبراً أن "المطلوب من ​الحكومة​ قرار حاسم قبل أن يعطل هذا الرجل الخليوي. لا يكفي أن تكونوا أوادم المطلوب أن تكونوا أصحاب قرار وإلا ستفشلون".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة المتسقبل النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، إلى أن هناك سلسلة من الأزمات المفتوحة يعيشها ​اللبنانيون​، انضم إليها "خبز الناس"، بعدما قرر أصحاب الأفران الامتناع اعتباراً من اليوم عن بيع الخبز. أما ​الحكومة​ العاجزة عن اتخاذ أي قرار والسير به حتى النهاية تنام "نوم أهل الكهف" وتتجاهل المصائب المعيشية معددة إنجازاتها. وأضافت قائلة "إن عجزتم فاستتروا".

صوت المدى

زار النائب ​إدغار طرابلسي​ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وأطلعه على مواكبته مسار ​العام الدراسي​ واهتمامه بأوضاع الأهالي وحقوق ​الأساتذة​ والحفاظ على ​المدارس الخاصة​ والرسمية لمواجهة العام الدراسي المقبل.