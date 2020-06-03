وجه السودان رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طالب فيها الالتزام بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن "سد النهضة"، كما طالب السودان في رسالته، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "أميركا تثأر للرئيس مبارك"

قال مكتب المدعي العام في اسطنبول إن تركيا أصدرت أوامر اعتقال بحق 118 شخصاً معظمهم من أفراد الجيش وقوات الأمن يشتبه في صلتهم بمنظمة "فتح الله غولن" بينهم 24 ضابطاً في الخدمة الفعلية.

كشف رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف، أن تركيا طلبت أسلحة من روسيا تقدر بمليار دولار، ونوه بأن المفاوضات بشأن تسليم المنظومة الثانية من "إس-400" إلى تركيا في مرحلة متقدمة وتنتظر موسكو القرار النهائي من أنقرة..

أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أسس سياسة روسيا في مجال الردع النووي، باعتبار السلاح النووي سلاح ردع فقط، وأكدت الوثيقة أن "قرار استخدام الأسلحة النووية سيتخذ من قبل الرئيس الروسي"..

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأميركي، مارك إسبر، مكافحة جائحة فيروس كورونا والحوار بين البلدين في مجال السيطرة على الأسلحة ومكافحة جائحة فيروس كورونا و"أعرب شويغو عن قلق الجانب الروسي من التدمير الممنهج من قبل الولايات المتحدة للاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على الأسلحة، بما في ذلك اتفاق السماء المفتوحة"، في ظل إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نية بلاده الخروج منه.

تتواصل في المدن الأميركية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية، أشعلها مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية، جورج فلويد، وذكرت قيادة الحرس الوطني أن 18 ألف عنصر من قواته تم إشراكهم حتى الآن للتعامل مع الاحتجاجات في 29 ولاية أميركية، وأعلنت عن إرسال 1.5 ألف عنصر إضافي إلى العاصمة الأميركية من ولايات أخرى لتعزيز القوات المنتشرة في المدينة. وقالت شرطة واشنطن، إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 300 شخص لانتهاكهم حظر التجوال وأعمال الشغب والسطو. وتخضع نيويورك، أيضاً، لحظر تجول ليلي بعد تعرض محلاتها التجارية إلى عمليات تخريب ونهب.

أفادت وسائل إعلام أميركية أن 5 أفراد من الشرطة على الأقل، أُصيبوا بطلقات نارية، خلال الاحتجاجات في فيغاس وسانت لويس.

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبله وإدارته للتعامل مع احتجاجات الليلة الماضية في العاصمة واشنطن، معتبراً أن قوات الأمن أثبتت "هيمنتها" وقال ترامب، "دائرة كولومبيا لم تواجه أي مشاكل الليلة الماضية. تم تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات. وجرى إنجاز عمل عظيم من قبل الجميع"، وقال (شكراً لك الرئيس ترامب!)". ووصف أعمال الشغب الحالية في الولايات المتحدة بأنها ليست مظاهرات سلمية، بل أعمال إرهاب داخلية.

أعلنت وزارة الدفاع رفع مستوى التأهب الأمني في البنتاغون والقواعد العسكرية الواقعة قرب العاصمة واشنطن في ظل الاحتجاجات المستمرة، ولا سيما المكلفة بحماية مقرها في مبنى البنتاغون الواقع في ولاية فيرجينيا والقواعد العسكرية قرب دائرة كولومبيا.

طلب حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، من النائب العام، كيث إليسون، مساعدة المدعي العام للمقاطعة، مايك فريمان، في التحقيق بوفاة جورج فلويد على يد شرطي أميركي، التي أثارت ضجة في العالم. وقبل إليسون القضية، وهو أول مسلم يدخل الكونغرس، وأول أميركي من ذوي البشرة السوداء يتولى منصب النائب العام لولاية مينيسوتا.

طالب روبرت جونسون، الملياردير الأميركي من أصل أفريقي، سلطات بلاده دفع تعويضات للسكان ذوي البشرة السوداء، بقيمة 14 تريليون دولار، بهدف الحد من عدم المساواة العرقية في البلاد. وقال جونسون: "لقد مرت أكثر من 200 عام على العبودية، ولم يتم دفع أي تعويض عنها". ولفت إلى أن الأموال المتأتية من التعويضات، ستخصص لتطوير "أعمال السود التجارية" وتحفيز الاقتصاد.

تعهد جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، بألا "يشعل نار الكراهية" إذا انتخبه الأميركيون رئيساً، وأن يسعى إلى "مداواة جراح العنصرية التي ابتليت بها الولايات المتحدة طويلاً ووجه انتقادات لاذعة إلى الطريقة التي تعامل بها الرئيس دونالد ترامب مع المظاهرات التي اجتاحت الولايات المتحدة احتجاجاً على العنصرية وانتهاكات الشرطة..

حث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأميركيين على الاحتجاج بشكل سلمي، كما دعا الزعماء الأميركيين والسلطات للإنصات لهم والتحلي بضبط النفس.

وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة إثر مقتل أميركي من ذوي البشرة السوداء، بأنها مشروعة، وقال إن: "الاحتجاجات السلمية التي تشهدها الولايات المتحدة، احتجاجات أكثر من شرعية، ويمكن تفهمها"، وأملي في ألا تتحول الاحتجاجات السلمية إلى العنف، بل وأن تترك تلك الاحتجاجات تأثيراً" في المجتمع.

قالت وكالة "رويترز"، إن دوي انفجار ضخم سمع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابل.

أكد خبراء أمميون في تقرير لهم أن علاقات حركة "طالبان"، وخاصة شبكة "حقاني" التابعة لها، بتنظيم "القاعدة" الإرهابي لا تزال وثيقة على الرغم من الاتفاق بين واشنطن والحركة.

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه سيزور إيران قريباً لتوقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى. وقال "من واجبي الذهاب بنفسي لتوجيه الشكر إلى الشعب الإيراني".