النهار/ رضوان عقيل

أشار إلى أن الجهات التي يأمل لبنان في الحصول منها على مساعدات وقروض مالية خلصت إلى وضع جملة من الملاحظات وصلت إلى حدود توجيه الانتقادات المباشرة إلى أداء الحكومة لعدم قدرتها على تقديم أجوبة أو اتخاذ قرارات نهائية في شأن أكثر من أزمة انعكست سلباً على رصيدها.

ولفت إلى أن السفراء الغربيين يفاتحون المسؤولين بكل المشكلات التي تهدد الحكومة ويسلط هؤلاء الضوء على البطء والتعثر في إتمام المشاريع المطروحة على طاولتها.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال في الوقت الذي تواجه حكومة الرئيس حسان دياب معارضة متزايدة من الداخل وأحياناً من قلب بيئتها الحاضنة، يكشف القريبون من رئيسها أن هناك ارتياحاً لدى عواصم أوروبية عدة إلى ما أنجزته لغاية الآن، فيما يعطي الأميركيون إشارات متفرقة ومنها كيف ستتصرف إزاء بعض الملفات الحيوية بالنسبة إليهم ليحكموا عليها.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن التيار الوطني الحر سيكون مضطراً في مرحلة ما إلى مواقف أكثر تقدماً مما خرج على لسان قيادييه خلال الأسبوعين الماضيين لتكريس التمايز عن "حزب الله"، بسبب الضغوط الأميركية.

وتوقع أن يكون "التيار الحر" أمام خيار من اثنين: إما تقديم تنازلات دلخلية تؤكد التجربة أنهم غير مستفدين، وإما الذهاب إلى صدام مباشر مع الشارع على شاكلة البروفة التي دارت رصاصاً على طريق القصر الجمهوري يوم الأحد الماضي.

نداء الوطن/ الان سركيس

كتب عن المفاوضات الأميركية الروسية التي تسير على نار حامية وتتناول مستقبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد والنفوذ الإيراني في المنطقة.

ورأى أن المفاوضات الأميركية – الروسية إذا نجحت ستؤدي إلى إضعاف دور إيران بشكل كبير وستصبح خارج سوريا وعندها لن يكون لـ"حزب الله" حل إلّا بالرجوع إلى كنف الدولة بتسويات معينة كفريق لبناني وازن وممثل في مؤسسات الدولة.

الديار/ ابتسام شديد

رأت أن مفاعيل قانون "قيصر" الأميركي ستمتد إلى كل الدول التي تقيم علاقات مع النظام السوري.

مشيرة إلى أن لبنان سيكون بين خيارين: إما سيخضع للضغوط الأميركية وإما سيختنق اقتصادياً كون سوريا بوابة العبور له إلى الأسواق العربية.

اللواء/ حسين زلغوط

توقع أن يكون لبنان الأكثر تأثراً بقانون "قيصر" الذي يستهدف النظام في سوريا والذي تضغط الإدارة الأميركية لتنفيذه، عبر فرض عقوبات قاسية على مكونات هذا النظام وعلى داعميه.

ولفت إلى أن البعض يربط بين هذا القانون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الشق المتعلق بالمعابر على الحدود مع سوريا، مبدياً تخوفه من الانشطار السياسي اللبناني حيال الموقف من سوريا والذي سيدخل لبنان في تجاذبات حول التعامل مع القانون الأميركي.