THE NEW YOURK TIMES

الفيليبين تتراجع عن تهديدها بإنهاء اتفاقيتها العسكرية مع الولايات المتحدة

في انتكاسة استراتيجية للصين، انقلبت الحكومة الفلبينية على قرارات سابقة كانت قد اتخذتها وقالت إنها ستبقي على اتفاق عسكري طويل الأمد مع الولايات المتحدة رغم الانتقادات الكثيرة التي كان قد وجهها الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي اعتبر الاتفاق غير عادل. وأعلن وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين يوم الثلاثاء عبر تويتر، أنه أبلغ واشنطن بقرار الحكومة من خلال مذكرة دبلوماسية. وقال السيد لوكسين في المذكرة الدبلوماسية دون الخوض في تفاصيلها إن قرار عدم إنهاء الاتفاق اتُخذ "في ضوء التطورات السياسية والتطورات الأخرى التي تشهدها المنطقة". ورحّبت الولايات المتحدة بهذا القرار وقالت سفارة الولايات المتحدة في مانيلا في بيان: "لقد كان تحالفنا الطويل الأمد مفيداً لكلا البلدين، ونحن نتطلع إلى استمرار التعاون الأمني ​​والدفاعي الوثيق مع الفيليبين".

THE NEW YOURK TIMES

الولايات المتحدة تعيد عالماً إيرانياً في بادرة محتملة على البدء بتبادل السجناء بين البلدين

ثمة توقعات بأن عودة العالم الإيراني، سيروس أصغاري، إلى بلاده يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح أمريكي مسجون في إيران. وركّزت التكهنات في هذا الإطار على مايكل ر. وايت، 48 سنة، وهو من قدامى المحاربين في البحرية والمحتجز في إيران منذ عامين تقريباً. وقد نُقل العالم إيراني المحتجز في الولايات المتحدة إلى إيران يوم الثلاثاء، في مؤشر محتمل لعملية تبادل أسرى بين الدولتين على الرغم من العداء الشديد بينهما منذ تولي الرئيس ترامب منصبه قبل أكثر من ثلاث سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، لوسائل الإعلام الإيرانية إن أصغري سيصل إلى طهران صباح الأربعاء. وتوقع المسؤولون الإيرانيون منذ فترة طويلة إطلاق سراح السيد أصغري وفي حين أنكروا أن إطلاق سراحه كان جزءاً من أي تبادل للأسرى، كانت هناك مؤشرات على أنه يمكن اعتبار ما حصل لفتة إيجابية من الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في إطلاق سراح أميركي واحد على الأقل محتجز في إيران. ومن المعروف أن أربعة أميركيين على الأقل محتجزين في إيران حالياً. تمت تبرئة السيد أصغري في نوفمبر الماضي في محكمة اتحادية بتهمة سرقة أسرار تجارية في انتهاك للعقوبات أثناء زيارة تفرغ في جامعة أميركية في أوهايو.

روسيا اليوم

تركيا تنشر خريطة "لحقولها الجديدة" شرق المتوسط

نشرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، خريطة تظهر "الحقول الجديدة" شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تقدمت أنقرة بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على رخصة التنقيب عن الطاقة فيها. ونشر المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية، المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، تشاغطاي أرجياس، تغريدة عبر موقع "تويتر" أرفقها بخريطة تظهر حقول التنقيب الجديدة. وذكر أرجياس أن تركيا أبلغت الأمم المتحد بالترسيم الجديد للحدود البحرية للبلاد، مضيفاً أن شركة البترول التركية "TPAO" طلبت رخصة جديدة للاستكشاف والخفر في الحقول التي تقع في هذه المياه. وسبق أن تقدمت أنقرة، بطلب للأمم المتحدة لحصول هذه الشركة على رخصة التنقيب في حقول إضافية ضمن "الجرف القاري التركي" شرقي البحر المتوسط.