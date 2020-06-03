الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة للوطنية: تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين ومستمرون في الحملات الممنهجة الاستقصائية ضمن خطة لاحتواء الوباء

توقع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن "تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، طالما أن منظمة الصحة العالمية توصي بالاستمرار بتدابير الوقاية، ومتزامنة داخليا مع ضرورة إلتزام المغتربين بالحجر المنزلي الإلزامي". وأكد في تصريح للوطنية "الاستمرار في الحملات الممنهجة الاستقصائية التي تنفذها وزارة الصحة العامة في كافة أنحاء الوطن، ضمن خطة احتواء الوباء وعدم تفشيه"، ونوه بـ"تدني عدد الإصابات بين المقيمين في الأيام الأخيرة". ورداً على سؤال حول موعد فتح المطار أشار الوزير حسن إلى "مرحلة رابعة قبل فتح الملاحة بشكل واسع والتأكد من الإجراءات العالمية التي ستتخذ بشكل عام، وذلك لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية مجتمعنا في ظل تفشي الوباء وعدم السيطرة عليه في أكثر من منطقة في العالم".

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة: الطرفان المتحاربان في ليبيا يتفقان على محادثات هدنة

قالت بعثة الأمم المتحدة لليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين إن الطرفين المتحاربين في البلاد اتفقا على بدء محادثات لوقف إطلاق النار بعد قتال مكثف دام أسابيع قرب العاصمة طرابلس أججه تدفق أسلحة أجنبية. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته على الإنترنت إنها رحبت بخطة استئناف المحادثات التي تستند إلى اجتماعات ما يطلق عليه 5+5 التي شملت خمسة مسؤولين بارزين من كل طرف. وشنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوماً في أبريل نيسان 2019 لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وكالة فرنس برس

ترامب يهدد بنشر الجيش في حال استمرار أعمال العنف في البلاد

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بإعادة فرض الأمن في الولايات المتحدة التي تشهد موجة غضب تاريخية أثارتها وفاة جورج فلويد أثناء قيام الشرطة بتوقيفه، مهدداً بنشر الجيش لوقف أعمال العنف. في نيويورك، تم نهب العديد من المتاجر الكبرى في الجادة الخامسة الشهيرة مساء الاثنين كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان، وأعلنت الشرطة توقيف "مئات" الأشخاص. وحظر التجول الذي فرض في المدينة من الساعة 23,00 حتى الخامسة فجراً الاثنين سيبدأ اعتباراً من الساعة 20,00 الثلاثاء كما أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو مؤكداً في الوقت نفسه أن المدينة "تحت السيطرة بالكامل وهادئة عموماً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

هل نشهد مواجهة جديدة؟... قناة عبرية: دبابات إسرائيلية في مواجهة "أر بي جي" لبناني

قالت قناة عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يمارس السيادة على الحدود اللبنانية. وأفادت القناة العبرية الـ"12"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي واجهت بعض جنود الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، ووقف الطرفان على مسافة قريبة جداً من بعضهما البعض. وذكرت القناة بأن دبابتين إسرائيليتين وصلتا إلى الحدود اللبنانية، وواجهتا بعض أفراد الجيش اللبناني مدججين بأسلحة "أر بي جي"، وبأنه تم توثيق هذه اللحظة عبر الفيديو. ونوهت القناة إلى أن هذه المواجهة جاءت بعد تسلل البعض إلى الداخل الإسرائيلي من الجانب اللبناني.

وكالة أنباء شينخوا

الخارجية الصينية: الوضع على الحدود بين الصين والهند مستقر بشكل عام وتحت السيطرة

ذكر تشاو لي جيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم (الاثنين)، أن الصين والهند حافظتا على قنوات دبلوماسية وعسكرية سلسة للتواصل بشأن قضايا المناطق الحدودية، بينما يتسم الوضع العام بأنه مستقر وتحت السيطرة. وأضاف المتحدث "في ما يتعلق بقضية الحدود بين الصين والهند، دأبت الصين على متابعة جدية حقيقية للتوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين، والالتزام الصارم بالاتفاقات الموقعة، كما ظلت ملتزمة بحماية سيادة وأمن الأراضي الوطنية، فضلاً عن الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية". وأشار إلى أنه يؤمن بإمكانية حل القضايا بين البلدين بشكل مناسب من خلال المفاوضات.