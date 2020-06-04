ثقافات بحاجة لتغيير - مروان المعشّر – 28/ 5 /2020

أوضح أننا في وضع اليوم لا نُحسد عليه. ستؤدي أزمة الكورونا، إضافة إلى انهيار أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولاراً للبرميل، ليس فقط لشح الموارد المالية المتاحة لمحاولة احتواء الأزمة، بل أيضاً إلى تناقص الاحتياطيات الموجودة لدى بعض الدول الخليجية بشكل مخيف. ويُقدر صندوق النقد الدولي الانكماش الاقتصادي لدول المنطقة بمقدار ٣،١٪ للعام ٢٠٢٠، وهي نسبة كارثية وبخاصة في ما يتعلق بالبطالة التي بلغت معدلاتها في المنطقة قبل جائحة الكورونا حوالي ضعف المعدل العالمي.

وقال إن العالم العربي يحتاج إلى مقاربة مختلفة للهزات الاقتصادية المتتالية، على أن تشمل مشاركة أوسع في القرار السياسي، وتحضير المواطنين لاقتصاد لا ريع فيه.

الحرب بين حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا تفتح الباب أمام روسيا – محمد الجارح – 1 /6 /2020

هناك ديناميكية غريبة بين تركيا وروسيا والتي من المرجح أن تلعب دوراً محورياً في علاقة الدولتين في ما يخص الملف الليبي. إذ أن روسيا وتركيا منخرطتان في تنافس وصراع إقليمي متعدد الأوجه والمستويات، ربما أبرزها في سوريا. ورغم ذلك، فقد أظهرت موسكو وأنقرة أيضًا قدرة ومهارة عالية في إدارة خصومتهما الراهنة في ظل خلفية شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأجل. ومن شأن أي جهود جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا أن تقدم فرصة أخرى لأردوغان وبوتين للعمل معًا وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في المنطقة. وفي الواقع، حاول الزعيمان الاستيلاء على الدبلوماسية الدولية المعنيّة بليبيا من خلال الإعلان عن مبادرة لوقف إطلاق النار أثناء مؤتمرهما الصحفي المشترك في اسطنبول في كانون الثاني 2020، بعد افتتاح خط أنابيب جديد لنقل الغاز إلى أوروبا.

العرب وكورونا: إدارة أزمة أم أزمة إدارة؟ - لونا أبوسويرح – 1 /6 /2020

يجد العالم نفسه اليوم في اختبار حقيقي لمدى قدرته على مواجهة كارثة عصفت بجميع الدول كبيرة وصغيرة في آن معًا، وباتت تهدد حياة ومعيشة مئات الملايين من البشر وتنذر بأزمة اقتصادية عالمية قد تستمر لسنوات. والوطن العربي ليس بمنأى عن خطر جائحة الفيروس التاجي هذا (كورونا)، وتداعياته الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضًا. على الرغم من تحقيق البلدان العربية إنجازات ملموسة في ما يخص بعض أهداف التنمية المستدامة خلال العقدين السابقين، وعلى الرغم من تشريع قوانين وتأسيس هيئات لإدارة الأزمات وتعزيز تدابير الحد من المخاطر، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة للتخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيُّف معه، فإن فيروس كورونا باغتَ الحكومات العربية ودفع بالبعض إلى اتخاذ إجراءات في غاية الشدة أحيانًا، أو مترددة وخجولة أحيانًا أخرى. وفاضَلَ البعض بين اتخاذ إجراءات قاطعة لمنع انتشار الفيروس، وبين الأضرار الاقتصادية الناجمة عن توقف السياحة والصادرات والقطاع الإنتاجي والخدماتي.