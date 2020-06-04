TL

ملف اليونيفيل حضر في قصر بعبدا وتأكيد على التمسك بدورها من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها. مالياً، لم تنعقد جلسة مفاوضات الوفد اللبناني الرسمي مع صندوق النقد الدولي التي كانت مقررة اليوم وأرجئت إلى الجمعة.

المنار

وزير الحرب الأميركي مارك إسبر أعلن رفضه زج الجيش في قمع الاحتجاجات، أو زجه في السياسة.

nbn

فيما كان لبنان يطالب بالتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان من دون تعديل لولايتها أو مفهوم عملياتها مارس العدو الإسرائيلي مفهومه الخاص للقرارات الدولية عبر خروق جوية فوق النبطية وإقليم التفاح بعد الخروق البرية التي سجلت بالأمس في كل من العديسة وميس الجبل فماذا عن فرض تطبيق القرار 1701 على كيان العدو؟

mtv

طالما أن الحكومة والسلطة تنظران إلى تحركات المعارضة، وتحديداً السبت الكبير، من باب الأمن لا من باب التحركات المحقة التي دافعها الجوع والعوز وخسارة مواطنيها مصادر أرزاقهم. وطالما تعتبران أن اللبنانيين تحركهم سفارات وقوى خفية وأجهزة مخابرات إقليمية ودولية ، فلا أمل يرتجى.

NTV

من الفيول والنفط الى التعيينات والتشكيلات وقطاع الاتصالات، ومن بين التساقط التدريجي تتقدم الحكومة نحو استراتيجية إعلامية، جمعت لها اليوم حلقة تشاورية بحضور الرئيس حسان دياب ووزيرتي العدل والإعلام، ورئيس لجنة الإدارة النائب جورج عدوان، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية المرئية.

OTV

أكد رئيس الجمهورية أن تمسك لبنان بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبث لبنان بالحريات العامة التي كرسها دستوره، وبالسيادة التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه. أما رئيس الحكومة، فأمل في أن يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً.

LBC

يلف الغموض غير البناء قانون قيصر، الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحادي والعشرين من كانون الأول الفائت، ليدخل حيز التنفيذ بعد مئة وثمانين يوماً، أي فعلياً في السابع عشر من حزيران الحالي .

الميادين

أكد مرشد ​الثورة الإسلامية​ في ​إيران​ ​السيد علي الخامنئي​، في كلمة له بالذكرى الـ31 لرحيل السيد الخميني أن "الشعب الإيراني كان ينظر إلى نفسه نظرة دونية وقد استطاع الإمام الخميني تغيير ذلك إلى شعور بالعزة".

الجزيرة

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​، "تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 324 حالة لعمانيّين و414 حالة لغير عمانيّين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 13538 حالة".

العربية

أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، عن أن ​الحكومة السورية​ درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة بـ"قانون سيزر" الأميركي وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها، مشيراً إلى أن "الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة.