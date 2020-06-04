لبنان الحر

لفت رئيس الحكومة ​حسان دياب​ إلى أنه "منذ أن أقر ​مجلس الأمن الدولي​ ​القرار 1701​، و​لبنان​ ما يزال ملتزماً بتطبيق هذا القرار، ويتعاون مع ​الأمم المتحدة​ من أجل الحفاظ على الهدوء على الحدود في ​جنوب لبنان​. في المقابل، يتعرّض قرار مجلس الأمن، لخرق متواصل ويومي.

صوت لبنان

لفت رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "رئيس وزراء ​العراق​ الجديد بأقلّ من شهر على نيل حكومته الثقة، أوقف رواتب الموظّفين "الفلكيّين". حكومتنا وبعد أكثر من 3 أشهر على نيلها الثقة، ما زال الموظّفون "الفلكيّون" فلكيين".

radio orient

أشار ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​ في كلمة له خلال الجلسة الأولى للحلقات التشاورية في ​السرايا الحكومية​، إلى أن وضع الإعلام في ​لبنان​ يمر في موت سريري وهو بحاجة لعملية إنعاش وهذا الأمر متعدد الوجوه، و​الدولة​ غير معفية من واجبها.

اذاعة النور

بحث ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​، يان كوبيتش، بالمواضيع المالية والاقتصادية كافة، لا سيما أهمية المفاوضات التي تجري بين لبنان و​صندوق النقد الدولي​. وتمّ التشديد خلال الاجتماع على ضرورة القيام بالإصلاحات أكثر من أي وقت مضى، ليحظى لبنان بثقة الخارج لمساعدته.

صوت المدى

لفت ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خلال لقائه بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى أنه منذ اثنين وأربعين عاماً، تقوم شراكة حقيقية بين ​لبنان​ و​الأمم المتحدة​ عبر تواجد قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.