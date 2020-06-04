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لبنان الحر
لفت رئيس الحكومة حسان دياب إلى أنه "منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، ولبنان ما يزال ملتزماً بتطبيق هذا القرار، ويتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الهدوء على الحدود في جنوب لبنان. في المقابل، يتعرّض قرار مجلس الأمن، لخرق متواصل ويومي.
صوت لبنان
لفت رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "رئيس وزراء العراق الجديد بأقلّ من شهر على نيل حكومته الثقة، أوقف رواتب الموظّفين "الفلكيّين". حكومتنا وبعد أكثر من 3 أشهر على نيلها الثقة، ما زال الموظّفون "الفلكيّون" فلكيين".
radio orient
أشار نقيب المحررين جوزيف القصيفي في كلمة له خلال الجلسة الأولى للحلقات التشاورية في السرايا الحكومية، إلى أن وضع الإعلام في لبنان يمر في موت سريري وهو بحاجة لعملية إنعاش وهذا الأمر متعدد الوجوه، والدولة غير معفية من واجبها.
اذاعة النور
بحث وزير المالية غازي وزني مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بالمواضيع المالية والاقتصادية كافة، لا سيما أهمية المفاوضات التي تجري بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وتمّ التشديد خلال الاجتماع على ضرورة القيام بالإصلاحات أكثر من أي وقت مضى، ليحظى لبنان بثقة الخارج لمساعدته.
صوت المدى
لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى أنه منذ اثنين وأربعين عاماً، تقوم شراكة حقيقية بين لبنان والأمم المتحدة عبر تواجد قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.