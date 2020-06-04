ذكرت مصادر في قطاع صناعة الصواريخ الفضائية أن وزارة الدفاع الروسية وقعت عقداً مع "مركز خرونيتشيف" للصناعات الفضائية ينص على إنتاج 4 صواريخ من نوع "أنغارا – آ 5". .

علقت الخارجية الصينية على استراتيجية روسيا الجديدة للردع النووي، وقالت إن بكين تحترم ذلك وتتفهم جهود روسيا لحماية مصالحها وأمنها الوطنيين.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تطلعه إلى عقد اتفاق نووي مع روسيا، قائلاً: "أريد اتفاقاً نووياً.. (أريد) الذرة الآمنة، لأن ذلك يمثل أكبر تحد يواجهه العالم".

دعا المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إلى تكثيف جهود وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة لحل مشكلة تمديد "ستارت-3"، التي تنتهي العام المقبل فيما تقول الولايات المتحدة إن تمديدها ممكن فقط بشرط انضمام الصين إليها وأن تشمل عدداً من أنظمة سلاح لم تذكر في نص الاتفاقية الحالية..

شدد ترامب على أن دعوة الرئيس بوتين إلى قمة الدول السبع ستكون "خطوة عقلانية"، موضحاً أن حضور الرئيس الروسي سيجعل من الأسهل بكثير تسوية مختلف المسائل المطروحة على أجندة الاجتماع.

أعلن مصدر في قصر الإليزيه، اعتقاد فرنسا أن الأسباب التي أدت إلى إنهاء مشاركة روسيا في مجموعة "الثماني الكبار" في العام 2014 لا تزال قائمة.

رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين ستصبح من أهم العناصر في صورة العالم في القرن الحالي، مشيراً إلى أن "قسوة" التصرفات الصينية ازدادت مراراً خلال العام الأخير، بالتزامن مع تنشيط الدبلوماسية الصينية على خلفية جائحة فيروس كورونا وقال "أظهر الفيروس أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين ستشكل القرن الـ21، وأصبحت التهديدات من قبل واشنطن والرد عليها بشدة من بكين واقعاً جديداً".

شدد وزراء مالية دول مجموعة السبع على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقراً حتى نهاية العام 2020 وربما لفترة أطول، بينما تتعامل تلك الدول مع جائحة كورونا.

لم يقدم تقييم استخباراتي أميركي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أي أدلة على أن جماعات متطرفة حرضت على العنف والنهب خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن معظم أحداث العنف قادها انتهازيون استغلوا الحدث، ما يتعارض مع اتهامات الرئيس دونالد ترامب الذي قال إن جماعات متطرفة تقف وراء النهب والعنف. وأوضح التقييم، الذي أعدته وحدة الاستخبارات والتحليل بالوزارة، أن هناك أدلة تستند إلى مصدر مفتوح وإلى تقارير وزارة الأمن الداخلي تشير إلى أن حركة "أنتيفا" الفوضوية ربما تكون مشاركة في العنف، وهي وجهة نظر عبرت عنها أيضاً بعض مراكز الشرطة المحلية.

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر شخصياً قوات الأمن، بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض مساء 1 حزيران خلال زيارته كنيسة تاريخية قرب المقر الرئاسي. وقال "عندما ذهبت إلى هناك لم أقل لأحد فرقوهم، لم أكن أعرف من كان هناك"، كما نفى ترامب استخدام عناصر قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، ليدحض بذلك صحة شهادات الكثير من المتظاهرين والإعلاميين الذين حضروا موقع الحادث..

خرج مئات الأشخاص في شوارع العاصمة واشنطن، التي بدأ فيها حظر التجوال للمشاركة في الدورة الجديدة من المظاهرات، وتجمع بعض المتظاهرين أمام البيت الأبيض، الذي تم حوله فرض طوق أمني من قوات الشرطة المحلية والفدرالية، حيث رددوا شعارات مثل "إرفع يديك – لا تطلق النار"، وأخرى تشمل شتائم وتنتقد فرض نظام حظر التجوال، بالإضافة إلى دعوات تطالب برحيل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وبتحقيق العدالة في قضية فلويد. كما احتشدت مجموعات من المحتجين أمام مقر الكونغرس في الكابيتول وسط حضور مكثف لقوات الأمن والحرس الوطني، وتجمعوا أمام نصب أبراهام لينكولن، الرئيس الأميركي في وقت الحرب الأهلية الذي أنهى العبودية في الولايات المتحدة.

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أنه لا يدعم إشراك القوات العسكرية في التعامل مع موجة الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، معتبراً أن إشراك الجيش يمثل خياراً أخيراً. وأنه من الصعب جداً إبقاء القوات العسكرية بعيدة عن السياسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن موقع فيسبوك حجب الصفحات والحسابات المرتبطة بمجموعات من اليمين المتطرف، كان أعضاؤها ناقشوا إرسال أسلحة إلى المحتجين في الولايات المتحدة الأميركية.

رفض السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تحميل روسيا المسؤولية عن الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة عل خلفية الاحتجاجات الأخيرة,وقال السفير: "إنها بالطبع مأساة كبيرة يتخللها إزهاق أرواح بشرية.. نرى هذه المظاهرات الضخمة، ونرى ما يصنعه السارقون والمستفزون الذين يندسون في صفوف المتظاهرين السلميين"..

أعربت لندن عن قلقها من العنف الذي يرافق الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية، ودعت إلى "السماح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية".

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 100 صحفي تضرروا من تصرفات الشرطة في الولايات المتحدة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة.

هدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمنح جوازات سفر والجنسية البريطانية للملايين من سكان منطقة هونغ كونغ، إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة.

صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان أن بريطانيا لم تعد تحظى بأي سلطة قضائية أو إشراف على مستعمرتها السابقة، مشدداً على أن الخطر على استقرار هونغ كونغ وازدهارها يأتي من قوى أجنبية.

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ إن الحكومة الصينية لن تتراجع عن خططها لسن تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ حتى بعد انتقاد بريطانيا للخطوة.