اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط مطلعة أن لبنان ملزم بعدم مخالفة منطوق قانون "قيصر"، لأن النتائج في حال عمد إلى الالتفاف على العقوبات التي يتضمنها، لن تكون في مصلحته على الإطلاق، ولذلك لا خيار أمام لبنان إلا البحث عن مصلحته، وبما يجنبه أي تداعيات محتملة، متسائلاً هل أن مصلحة لبنان، في بقاء العلاقات مع النظام السوري بهذا الشكل؟

الديار/ حسن سلامة

نقل عن مصدر قانوني أن ثمة مؤشرات توحي بمسار إيجابي في إنجاز التحقيقات في ملف الفساد حتى نهايتها لأن الاعتبارات التي حالت دون تمكن القضاء من استكمال عدد من الملفات في السنوات السابقة لا تزال هي نفسها، بل تشهد اليوم مداخلات سياسية ودينية ومذهبية وخارجية أخطر بكثير مما حصل في السابق دون كشف المتورطين في الملفات والإخبارات التي وضعت بتصرف الجهات القضائية المختصة.

الأخبار/ ليا القزي

أوضحت أنه منذ العام 1992، أصبح "الدَين" هو مضخّة الاقتصاد اللبناني، مترافقاً مع نسبة إنتاجية مُتدنية. تفاقمت الأزمة منذ الـ2011 حتى انفجرت أخيراً دفعةً واحدة: أزمة اقتصاد ومالية وسيولة مصرفية وميزان مدفوعات، ولم تجد الحكومة حلّاً لها سوى المزيد من الدَين عبر صندوق النقد الدولي.