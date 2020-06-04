Le Monde

منظمة الصحة العالمية تعلن استئناف التجارب السريرية على هيدروكسي كلوروكين

قررت منظمة الصحة العالمية استئناف اختبارات دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد. وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي إن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة "هيدروكسي كلوروكين" إلى برنامج "تجربة التضامن" الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

Israel News

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بنسبة 359 إلى 39728 في المملكة المتحدة

سجلت بريطانيا ارتفاعًا ملموسًا جديداً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 359 حالة جديدة. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء وباء فيروس كورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 359 شخصًا لتصل إلى 39728 حالة. كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 279856.

روسيا اليوم

ترامب: لم أعط أمراً بتفريق المحتجين أمام البيت الأبيض

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر شخصياً قوات الأمن، بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض مساء 1 حزيران خلال زيارته كنيسة تاريخية قرب المقر الرئاسي. وصرح ترامب، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الأربعاء: "عندما ذهبت إلى هناك لم أقل لأحد فرقوهم، لم أكن أعرف من كان هناك". كما نفى ترامب استخدام عناصر قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، ليدحض بذلك صحة شهادات الكثير من المتظاهرين والإعلاميين الذين حضروا موقع الحادث.

وتشهد المدن الأميركية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 أيار.