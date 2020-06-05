الجمهورية 1/6/2020

بايرن يقترب من اللقب بسحق دوسلدورف

حقّق بايرن ميونخ فوزه الثامن توالياً، وقطع خطوة إضافية نحو لقبه الثامن توالياً في الدوري الألماني، بعد فوزه الكاسح على ضيفه فورتونا دوسلدورف 0-5 في المرحلة ال29، رافعاً رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة.

إيكاردي يوقّع مع باريس سان جيرمان

وقّع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المغادر من إنتر ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عقداً يبقيه حتى العام 2024 مع النادي الباريسي، وفق ما أعلن الأخير. ومن المحتمل أن يتخلّى سان جيرمان عن تياغو سيلفا الذي ينتهي عقده أيضاً في 30 حزيران.

محرز تعرّض للسرقة

كشفت تقارير صحافية إنكليزية، أنّ منزل الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، تعرّض لسرقة في نيسان الماضي، سرق خلالها اللصوص ساعات ومجوهرات بمئات آلاف الدولارات.

الأخبار 5/6/2020

انتهى الدوري الفرنسي بشكل قسري بفعل تداعيات فيروس كورونا. ما جعل باريس سان جيرمان بطلاً لموسم 2019-2020 بعد الاعتماد على معيار نسبة النقاط المجمّعة قبل التوقف. فور حسمه البطولة، بدأ النادي الباريسي بتدعيم صفوفه استعداداً لاستحقاقات الموسم المقبل.