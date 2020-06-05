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فيما يحشد بعض الأحزاب والقوى السياسية لتظاهرة السبت حدد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خمسة شروط للتظاهر السلمي هي عدم قطع الطرق والابتعاد عن التخريب وعدم الصدام مع الجيش والأجهزة الأمنية وعدم التصادم مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى العمل ووضع الكمامات.

المنار

ما تجريه الحكومة من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كان محل نقاش في القصر الجمهوري بحثاً عن توحيد الأرقام وفق مقاربة واحدة بين وزارة المالية والمصرف المركزي تسهيلاً للمفاوضات.

nbn

تقرر تمديد التعبئة العامة لمدة شهر تقريباً تمتد من الثامن من حزيران إلى الخامس من تموز. وعلى خط التعاون بين السلطات صدر مرسوم رئاسي يدعو إلى عقد استثنائي لمجلس النواب يبدأ في الثامن من حزيران وينتهي في التاسع عشر من تشرين الأول المقبل.

mtv

وفق معلومات ال "ام تي في" فإن القرار اتخذ بتأجيل فتح المطار من نهاية حزيران إلى أوائل تموز. كذلك فإن فتح الأجواء اللبنانية لن يكون شاملاً، بل سينحصر، في الفترة الأولى على الأقل، ببلدان معينة على أن يتوسع شيئاً فشيئاً.

NTV

تعبئة حرة ومفتوحة لأربعة أسابيع جديدة تعبئة غير مقيدة بأحكام وتجري من تحتها الأرقام. وبرقم غير مسبوق سجل عداد الإصابات اليوم خمسين حالة دفعة واحدة مع حالة وفاة واحدة، وعلى العدد المستجد مجلس الوزراء يمدد التأهب حتى الرابع من تموز.

OTV

موقفاً حازماً من الرئيس العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، حيث توجه إلى رئيس الحكومة والوزراء قائلا: الجميع يعرف إن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة، وما يحدث من استهداف أمر لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا. وأضاف: بالأمس أوضحت في بيان موقفي وتساءلت فيه متى كان توجهي غير دستوري؟ ليتابع: أنا أمارس صلاحياتي كاملة وأعرف صلاحيات الجميع، لا سيما مجلس الوزراء. ودعا الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية.

LBC

أمنياً، حادث قتل مدير في أحد المصارف في الحازمية، طرح أكثر من علامة استفهام عن ظروفه وتوقيته وطريقة ارتكاب الجريمة، والتعويل كل التعويل على كشف ملابساتها. وإلى أن يتم ذلك بدأت تتوسع التحليلات والاجتهادات وحتى المخاوف.

الميادين

أشار ​وزير الصحة​ السوري ​نزار يازجي​ إلى أن "الإجراءات الأميركية القسرية وما يسمى قانون قيصر يطال المواطن السوري حتى بالدواء​ ويعيق استيراد أدوية ​الأمراض​ المزمنة".

الجزيرة

أعلن مستشار ​رئيس الجمهورية​ ​العراقية ونائب ​محافظ​ ​كركوك​ السابق اسماعيل الحديدي، أن "عملية "أبطال العراق – نصر السيادة" لها أهمية كبرى، لأنها ستقطع إمدادات الإرهابيين بين محافظات كركوك و​صلاح الدين​ شمالي العراق"، مؤكداً أن "هذه العملية عززت الثقة لدى المواطنين في قواتهم العسكرية التي بدأت بتطهير مناطقهم بإشراف القائد العام للقوات المسلحة ومشاركة كل ​القوات​ المشتركة و​الحشد الشعبي​".

العربية

أعلنت ​السلطات الأردنية​ عن خطوة جديدة في سبيل تخفيف القيود المفروضة بهدف الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد.

وأعلنت السلطات السماح بالحركة بين المحافظات وإلغاء نظام الزوجي والفردي وتخفيف ساعات الحظر وفتح القطاعات ودور العبادة اعتباراً من يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى فتح ​المطاعم​ والمقاهي (وفق ضوابط وقيود أيضاً) والحضانات والطيران الداخلي والسماح بالسياحة​ الداخلية وفتح ​الفنادق​ والنزل والأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور.