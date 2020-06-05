لبنان الحر

اعتبرت الوزيرة السابقة ​مي شدياق​ أن ​لبنان​ حالياً هو "دولة ضمن دويلة ​حزب الله​ الذي يستغل ​اقتصاد​ البلاد" للدفع قدماً بأجندته الخاصة وأجندة النظام الإيراني"، مشيرة إلى أن "الحزب" يحول لبنان إلى "دولة فاشلة" لأنه يمنع ​تحقيق​ الإصلاحات وإغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية وضبط الشرعية منها، وهو يستخدم الاثنين للتهريب إلى ​سوريا​.

صوت لبنان

أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن "هناك اجتماعاً غداً مع المحافظين، لاتخاذ القرار المناسب حول الوافدين من الخارج، إما الحجر المنزلي الإجباري مع تعهد للعائدين، أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية". وقال حسن في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء: "عندما يجلس الناس والمغتربون في منازلهم ولا يشكلون حالة كما جرى في برجا، عندها نستطيع التحدث عن إعادة فتح المطار، لا سيما وأن هناك إمرأة وافدة كانت تحمل الفيروس نقلته لـ 42 شخصاً في برجا".

radio orient

التقى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في "​بيت الوسط​" الوزير السابق ​جمال الجراح​ وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا بقاعية. كما استقبل قاضي ​البقاع​ الأوسط و​راشيا​ الشيخ طالب جمعة، وعرض معه الأوضاع في البقاع عموماً.

والتقى الحريري إمام ​مدينة جبيل​ الشيخ غسان اللقيس وعرض معه قضايا وقفية واجتماعية تخص منطقة جبيل.

اذاعة النور

رأى رئيس ​تكتل نواب بعلبك الهرمل​ النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح، أن "الهدف على المدى البعيد والاستراتيجي هو وضع رؤية متكاملة لقطاع الاتصالات​ ككل لإعادة تنظيمه، ووقف مزاريب الهدر و​الفساد​ وخفض النفقات، بالتوازي مع تجديد المطالبة بلجنة ​تحقيق​ برلمانية حول قطاع ​الخلوي​".

صوت المدى

استضافت ​لجنة الشؤون الخارجية​ النيابية في ​ساحة النجمة​ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، وقد جرى البحث بقرار ​الأمم المتحدة​ 1701 و​اليونيفيل​ ودورها في ​الجنوب​ وموضوع الخطة الاقتصادية.