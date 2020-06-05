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Published by lebarmy13 on جمعة, 06/05/2020 - 09:42
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- شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والبرلمانية مع روسيا، معلناً استعداد المجلس لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن مايكل وايت المحارب القديم في البحرية الأميركية، غادر المجال الجوي الإيراني وسيعود لمنزل أسرته قريباً. وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت عن وايت في منتصف آذار، لكنه كان محتجزاً في إيران تحت الوصاية السويسرية لأسباب طبية.
- قال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن فيروسي كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية، يهددان بانهيار المنظومة الصحية الأميركية الخريف المقبل.
- دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال ترؤسه مؤتمراً للتحالف العالمي "غافي" للقاحات إلى "حقبة جديدة من التعاون الصحي الدولي" في ظل انتشار فيروس كورونا.
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Date:
الجمعة, يونيو 5, 2020