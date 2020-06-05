أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عدد من القضايا، في ما بينها الإجراءات الأحادية لمحاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية في فلسطين. وشددا على رفض أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لما ينطوي عليه ذلك من خرق للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، ولما له من تبعات وخيمة في تقويض أي أمل في التوصل إلى ما هو منشود من سلام واستقرار وأمن بالمنطقة.

أعلنت القيادة العامة "للجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، أنها تقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تنفيذ قوات الجيش عدداً من العمليات التي تكللت بتدمير أوكار للمسلحين وتوقيف تجار مخدرات ومنقبين لا شرعيين عن الذهب.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر تتابع التجارب الجارية للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن بلاده على أتم الاستعداد لتسخير قطاع الصناعات الدوائية لديها ليساهم في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بكميات كبيرة.