الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن مصادر ديبلوماسية قولها إن سياسة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان في المرحلة الراهنة تختصر بالمعادلة الآتية: "لا انهيار ولا ازدهار"، وتعتبر أن الإدارة الأميركية وقعت بين مطرقة وسندان في لبنان إذ في حين أنها لا تريد انهيار "بلد الأرز" بنحو كامل لكن في المقابل إن البلد ينهار فعلياً ويعتبر الأميركيون أن تدخل صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان هو الحل الناجح لمنع الانهيار من دون تحقيق الازدهار، مع استمرار العقوبات على "حزب الله".

النهار/ وجدي العريضي

كتب عن عودة الحراك إلى الشارع وعن تظاهرة الغد، معتبراً أن ما يحصل في الشارع وخارجه يتصل بأسباب عدة أبرزها عملية تصفية الحسابات بين المكونات السياسية حتى من ضمن الفريق الواحد ولا سيما على خط بنشعي وميرنا الشالوحي، مضيفاً أن الاستحقاق الرئاسي بكل تجلياته من العناوين الأساسية لهذا الصراع.

ولفت إلى أن أكثر من عاصمة غربية بدأت عملية حبس نبض زعامات وقيادات وأحزاب لبنانية حول رأيهم في موضوع الاستحقاق الرئاسي.

الجمهورية/ شارل جبور

استبعد أي حل للمسألة اللبنانية باتفاق سياسي، مشيراً إلى أن الأمل الوحيد يبقى في ميزان القوى الخارجي والداخلي الذي وحده يمكن أن يعيد القرار إلى الدولة والانتظام إلى المؤسسات والاستقرار إلى البلد، وقال إن الرهان الوحيد هو على اتفاق دولي مع إيران يقضي بتغيير دورها الإقليمي وأن ينسحب "حزب الله" من أزمات المنطقة.

الديار/ علي ضاحي

رأى أن أخطر ما يحمله قانون "قيصر" الأميركي هو المدى البعيد الذي يذهب إليه هو منع عودة النازحين السوريين ومنع إعمار سوريا للمناطق المحررة والآمنة من الإرهابيين بعد تنظيفها، وهذا يعني إطالة الأزمة السورية وإبقاء ملف النازحين ملف ابتزاز للرئيس السوري بشار الأسد ولبنان.