TL

تسعى الحكومة في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي الى جلب المساعدات التي تحسن الأوضاع الإقتصادية والمالية وبالتالي الإجتماعية غير أن هذه المحادثات لا تشي حتى الآن بنتائج مرتقبة وهو ما أشار إليه سفير الإتحاد الأوروبي في حديثه لتلفزيون لبنان.

المنار

انقاذ الوطن فلا محال من اولى الخطوات عبر مكافحة الفساد بحسب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي قال ان الليرة لا تدعم بالدين بل بالانتاج، وان التصرف السلبي فقط لا يخلص البلد، بل التضامن الذي يوصل الى مرحلة الخلاص..

nbn

غداً السادس من حزيران تاريخ النكسة في المعجم العربي وتاريخ كرس العدوانية الإسرائيلية عبر اجتياح لبنان واحتلال أول عاصمة عربية بعد القدس.

mtv

للثوار نقول إن جمالكم نابع من تنوعكم، فمنذ متى كانت المطالبة بالرغيف والدواء والتعليم والاستشفاء، تتعارض مع المطالبة بالسيادة، وإذا حصل ان تعارض الشعاران في اي مكان في العالم ، فإنهما يصحان جدا في لبنان، ومن دون أي تردد او التباس.

NTV

إذا ما حولتم تظاهرات الغد الى الاعتراض على خرق السيادة اللبنانية فإن لبنان كله سيكون في طليعة المتظاهرين .. أما النزول الى الشارع لضرب الشارع .. فهذا عدوان آخر على حقوق الناس .

OTV

رئيس الجمهورية: يجب مقاربة الموضوع بطريقة أخرى بعيداً عن التصرف السلبي، واعتماد التضامن الفعلي والحقيقي من اجل الخلاص. التركيز على أن أول خطوة لانقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد، عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين أياً كانوا.

LBC

ثورة 6 حزيران أصعب بكثير من ثورة 17 تشرين لأن المطالب تضاعفت، وإجراءات كورونا تفرض أجندتها على الجميع. تقارير أمنية تخوفت من حصول مواجهات، خصوصاً أن بعض المجموعات التي لها تجارب مماثلة في الاحتجاجات السابقة مشاركة غداً.

الميادين

أعلنت ​وزارة​ النقل السورية عن تشغيل أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى يرفان عاصمة ​أرمينيا​، بعد انقطاع دام ثماني سنوات. ولفتت الوزارة في بيان الى إن "الرحلة انطلقت ليل أمس الخميس وعلى متنها 150 راكبا من ​مطار دمشق الدولي​ باتجاه مطار يرفان".

الجزيرة

الكويت​ تقود جهود وساطة جديدة تهدف للتوصل إلى اتفاق يحل ​الأزمة​ الخليجية المستمرة منذ حزيران 2017، وأن الجولة ​الجديدة​ تستند إلى مقترح بادرت إليه ​الإدارة الأميركية​ منذ أشهر، حينما اقترحت على ​السعودية​ و​الإمارات​ فتح مجاليهما الجويين أمام قطر.

العربية

أعلن جهاز أمن الدولة في دبي عن أنه اعتقل في عملية نوعية، أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة، الدنماركي الجنسية أمير فاتن مكي وادي.