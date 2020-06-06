لبنان الحر

لفت رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ الى أنه يتبين من التقرير الذي بثّته إحدى المحطات في تاريخ 4 الجاري ان "اللبنانيين الأسرى والموقفين والمخفيين قصراً في سجون ​النظام السوري​، والذين ما دأبت جمعيات ​المجتمع المدني​ و"القوات اللبنانية" تطالب بالكشف عن مصيرهم، لا يزالون أحياء".

صوت لبنان

تمنى رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ على ​الحكومة​ أن تلبي طلبات ​الحراك الشعبي​ المتجدد، وأن تنبري إلى وقف النزف المتمادي لقطع دابر الهدر و​الفساد​ في قطاعات ​الدولة​، وأن تطلق يد السلطات الرقابية والقضائية بعيدا من التدخلات.

radio orient

أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة ​بهية الحريري​، "المضي في كل ما يعزز الادارة التعليمية الرسمية"، لافتةً إلى أن "العملية التربوية اليوم على المحك وعلينا ان نحول هذه الأزمة الى فرصة لتعزيز التعليم بما يحاكي مستقبل الأجيال".

اذاعة النور

لفت النائب حسن فضل الله، في تصريح خلال جولة لوزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ على ​المصانع​ في ​بنت جبيل​، الى أن "الأهالي يشعرون بقساوة الحال وينتظرون الحلول، وأحد الحلول التي يعول عليها الكثيرون العودة الى ​الزراعة​ والصناعة. وفي هذه الزيراة التي نحب بها بالوزير حب الله، نأمل أن تكون فاتحة للحلول الوطنية"، مشيرا الى أن "هناك مفاوضات تجري مع ​صندوق النقد الدولي​ لتوفير ما أمكن من ​مساعدات​، لكن هذا المسار سيطول ربما لأشهر أو سنة ولا نعرف النتائج".

صوت المدى

دعت رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ كلودين عون روكز في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في اليوم العالمي للبيئة، الى ان "نتوحد ولنعمل من أجل التصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه التنوع البيولوجي، ولنضع حدا للممارسات الخاطئة والضارة بالطبيعة التي يرتكبها ​الإنسان​، بغية حماية ​البيئة​ وضمان استدامة مواردها واستمرارية ​الحياة​ الآمنة للأجيال المقبلة. نحو ​تحقيق​ أهداف التنمية المستدامة 2030".