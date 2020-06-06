الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

قالت رغم رفع نسبة الاستيعاب في المطاعم الى 50% وفق تعديل قرار التعبئة العامة، والسماح بفتح احواض السباحة والمنتجعات والفنادق والمقاهي، الّا انّ الحركة السياحية لا تزال خجولة. وتساءلت فهل هذا التراجع يعود الى الخوف من كورونا، ام ان تراجع قدرة المواطن الشرائية باتت تفرض نمط حياة مختلفاً؟ فاعتبر نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، انّ أزمة كورونا هي أهون الشرور من ضمن أوضاع البلد، فالقطاع فقد سيولته بسبب أزمة المصارف، ثم فقد قدرته الشرائية كما فقد العامل النفسي. من جهته، أشار الأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، الى انّ المنتجعات السياحية بدأت تفتح أبوابها تدريجياً، لكن حتى الآن لم تتخطَ نسبة الفتح 10%، مرجّحاً ان تتراجع هذه النسبة حتى نهاية الشهر، نظراً للتحدّيات الكثيرة، لا سيما منها ارتفاع الكلفة التشغيلية.

اللواء/ عمّار نعمة

أوضح أن أسئلة كثيرة ترافق الحدث الشعبي المقرر اليوم مركزيا في وسط بيروت وفي بعض المناطق والذي يعتبر الأكبر من نوعه منذ تراجع المد الشعبي مع تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب وخاصة مع هبوب وباء "كورونا" على البلاد الذي فرض الانكفاء الذاتي للمنتفضين.يتعلق معظم تلك الاسئلة حول الشعارات التي دعا إليها البعض حول قضية السلاح وذهب آخرون الى إثارة مواضيع أخرى مثل المخطوفين في سوريا، حتى أن تباينات ظهرت بين المجموعات الحراكية حول قضايا كانت حتى أمد قريب موحِدة كالدعوة الى حكومة مستقلين أو إجراء الانتخابات النيابية المبكرة قبل الاتفاق على قانون حديث للانتخابات وهو ما لا يحقق المطلوب كون التغيير عبر إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي لن تعني الكثير. في كل الأحوال، قد تضع تحركات اليوم لَبنة كرة ثلج ستكبر مع الأيام في ظل وضع اقتصادي واجتماعي مزري.

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت: جلّ ما أراد تقديمه هو أسماء التعيينات لمجلسي الإدارة لقطع الطريق أمام التشكيك الذي يحيط بعمله، وذلك بعد جولات وصولات من المشاورات، لا بل من السير في حقل ألغام مصالح كبيرة صار لها من العمر عقود من الزمن في "مغارة ذهب" الخلوي. ولذا تعرضت سلّة الترشيحات خلال الساعات الأخيرة لأكثر من تحوّل وتبديل في تركيبتها وفي أسمائها، إلى أن رست على اللائحة الأخيرة. لكنه في المقابل، لم يشر الوزير طلال حواط أمس إلى آلية تعيين هؤلاء، وتحديداً لجهة دعوة الجمعية العمومية والمهل القانونية التي قد تفترض انتظار أكثر من عشرين يوماً. أراد فقط التركيز على أنّ الاختيار جاء من بين صفوف الموظفين منعاً للكلفة الاضافية في الرواتب.

وعلى هذا الأساس، أعلن أنّ الوزارة "على مشارف الاستلام الفعليّ لإدارة شركتي الخلوي".

والاسماء التي ستتولى ادارة مجلسي "تاتش" و"ألفا" فهي كالتالي:

في شركة "ألفا": جاد ناصيف رئيس مجلس الإدارة، رفيق حداد، الين كرم، محمد ناصر وعماد حامد.

في شركة "تاتش": حياة يوسف رئيسة مجلس الادارة، شربل قرداحي، ماجد عبد الجواد، علي ياسين وجواد نكد.