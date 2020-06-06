روسيا اليوم

روسيا تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار "إكسبريس" إلى الفضاء

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي أن الاستعدادات جارية لإرسال الدفعة الجديدة من أقمار "إكسبرس" الصناعية إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن المركز: "في الرابع من يونيو الجاري قام طاقم الخبراء والفنيين التابعين للخطوط الحديدية الروسية ومركز خرونيتشيف بتحميل صاروخ Proton-M مع وحدة التعجيل Breeze-M على عربة خاصة وأرسلوها نحو مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان، الصاروخ سيستخدم في إطلاق قمري Express-80 وExpress-103 الروسيين إلى الفضاء. وأضاف البيان "جميع العمليات المتعلقة بتحميل الصاروخ وإرسال القطار إلى المطار المذكور جرت بشكل جيد، عملية إطلاق الأقمار ستجرى لصالح شركة Space Communication الروسية".

روسيا اليوم

"الصحة العالمية": الكمامات وحدها لن تحمي من فيروس كورونا

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. شددت المنظمة في آخر تحديث لتوجيهاتها الصحية اليوم الجمعة على أن الكمامة ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية. وقالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بالمنظمة: "نحن ننصح الحكومات بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة... لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".