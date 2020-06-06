الوكالة الوطنية للإعلام

الاتحاد الاوروبي اعلن عن سلسلة مشاريع بيئية بالشراكة مع لبنان لمناسبة يوم البيئة العالمي.

وزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بيانا لمناسبة يوم البيئة العالمي، اعلنت فيه عن اطلاق سلسلة مبادرات ومشاريع بيئية في لبنان، وجاء فيه: "اليوم هو يوم البيئة العالمي وفي 8 حزيران نحتفل مع الناس في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للمحيطات. وهذه السنة، حيث يواجه العالم تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد 19، تشكل هاتان المناسبتان فرصة للتذكير الدائم وبقوة بمدى أهمية حماية بيئتنا وتنوعنا البيولوجي، لأن هذا الأمر يؤدي دورا حاسما في الحياة المستدامة على هذا الكوكب. وكما أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين. يوم الاثنين، سنطلق مع شركائنا في التجمع اللبناني لحماية البيئة والحركة البيئية اللبنانية دعمنا لثماني مبادرات ضمن مشروع "بحر بلا بلاستيك". وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأثر السلبي للبلاستيك على الثروة السمكية، والسياحة، والسياحة البيئية، والتنوع البيولوجي البحري، عبر توعية المواطنين على النفايات البلاستيكية، وتمويل المبادرات المحلية من المنظمات المجتمعية والجامعات والشركات المبتدئة.

وكالة أنباء رويترز

بيان: الهند والصين تتفقان على حل نزاع حدودي بشكل "سلمي"

قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن الهند والصين اتفقتا على حل نزاع مرتبط بحدودهما المشتركة في منطقة لاداخ عبر القنوات الدبلوماسية. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن مسؤولين كباراً من البلدين عقدوا محادثات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة واتفقا على ضرورة حل "الخلافات من خلال الحوار السلمي". وفي بكين، قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية للصحفيين إن الوضع العام في مناطق الحدود بين الصين والهند ”هادئ وتحت السيطرة“ في الوقت الحالي. وقال المتحدث وفق بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت إن اتصالات عن قرب جارية عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية مضيفاً أن الجانبين يعملان "لحل القضايا القائمة بشكل ملائم".

وكالة فرنس برس

فرنسا تنفي وجود زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في سفارتها في كراكاس

نفت فرنسا أن يكون المعارض الفنزويلي خوان غوايدو لجأ إلى سفارتها في كراكاس، كما أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في وقت سابق. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفنزويلية أنييس فون دير مول إن "خوان غوايدو ليس موجوداً في مقر سفارة فرنسا في كراكاس، وأكدنا ذلك مراراً للسلطات الفنزويلية".وفرنسا من بين أكثر من 50 دولة اعترفت بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا بعد أن اتهم البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الرئيس نيكولاس مادورو باغتصاب السلطة في اقتراع شابته تجاوزات خطيرة عام 2018. وردّاً منه على سؤال عمّا إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجوداً في مقرّ إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجوداً داخل سفارة فرنسا، قال أريازا "لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أيّ بلد كان - في هذه الحالة سفارتَي إسبانيا أو فرنسا"، مضيفاً أنّ الاعتقال بالقوّة "غير ممكن".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بشرى... علاج "كورونا" يأتي من "سرطان الدم"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن العلماء وجدوا مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ولكن في هذه المرة أتت من سرطان الدم. في تقرير جديد أن عقاراً لسرطان الدم "اللوكيميا" تنتجه شركة "أسترازينيكا" أظهر مؤشرات إيجابية لمرضى "كوفيد 19". وأِشارت إلى أن عقار "كالكوينس" لعلاج سرطان الدم، أظهر مؤشرات أولية على مساعدة مرضى "كوفيد 19" ممن يتلقون العلاج في المستشفى. وساعد العقار على تخطي أسوأ مراحل المرض، في الوقت الذي يتدافع فيه الباحثون، لإعادة استخدام العلاجات الحالية للمساعدة في مكافحة العدوى الفتاكة. وشجعت نتائج البحث الأولي الذي شمل 19 مريضا، بدعم من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، وشركات الأدوية البريطانية على استكشاف الاستخدام الجديد للدواء في تجربة سريرية أوسع أعلنت في نيسان.