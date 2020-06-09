TL

على وقع تداعيات الهزة الأمنية التي أرخت بظلالها على المشهد السياسي، ينطلق الاسبوع الحافل بالاجتماعات المالية الهادفة إلى توحيد أرقام التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ففي القصر الجمهوري اجتماع مالي ثانٍ تناول أرقام القطاع المالي والمصرفي وتم التوافق على أن تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة منطلقاً واضحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

المنار

في ضيق من الوقت الذي تكثر فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اختار البعض وبكل إصرار، اللعب بأوراق الفتنة وتوابعها الأمنية، مستحضراً كل أدواتها وأنيابها السياسية والإعلامية، فاختبر اللبنانيون قطوعاً قطعوه بحكمة وروية.

nbn

ما بين السبت والاثنين تراجع منسوب التوتر وسقطت محاولات إثارة فتنة لم تكن لتبقي أو تذر أو توفر حتى من دبّرها وموّلها للاستثمار على وقائعها.

mtv

إنه أسبوع بثلاث قضايا أساسية. الأولى تتعلق بتوحيد الأرقام المالية لبدء التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي. والاجتماع الذي انعقد في بعبدا أشّر إلى وجود نية حقيقية لإيجاد حل للأزمة المتمادية والمستعصية، بل لـ"الجرصة" الموصوفة التي لحقت بلبنان أمام المجتمع الدولي.

NTV

كل ما استنتج من نهار السبت وليله أن هناك أدوات استخدمت لضرب ثورة السابع عشر من تشرين وصورتها الناصعة، وأن هناك من استقدم للتحريض وإحداث الشغب وافتعال الغوغائية وتحويل المعركة من مطلبية شعبية معيشية إلى مذهبية سياسية.

OTV

ما حصل السبت خيبة أمل لشابات وشباب أنقياء شرفاء راهنوا على تصحيح اعوجاج وتجديد وجه الوطن. في المقابل ما حصل السبت كان فضيحة مدوية مخزية لهواة وأولاد رهنوا ما تبقى من رصيدهم المتهالك.

LBC

نحاول أن نجد بقعة بيضاء في هذه اللوحة السوداء لكن المهمة ليست سهلة على الإطلاق، فالتطورات سوداوية تميل إلى التشاؤم، ولا بصيص أمل في معظم الملفات.

الميادين

طوكيو تعلن أن عدم مشاركتها في بيان إدانة الصين قوبل باستياء من واشنطن، وتحذر من أن زيادة التوتر بين الصين والولايات المتحدة قد تؤثر على الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى اليابان.

الجزيرة

تتواصل الاحتجاجات الأميركية على مقتل جورج فلوريد قبالة البيت الأبيض ومدن أميركية للمطالبة بالعدالة، بينما تعقد أول جلسة محاكمة للشرطي المتهم بقتل فلويد.

العربية

توقّع البنك الدولي الاثنين انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في العام 2020، مؤكداً أن تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) كان "سريعاً وضخماً" على الرغم من المساعدات المالية غير المسبوقة.