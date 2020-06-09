لبنان الحر

التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة السياسية وأهمية حماية السلم الأهلي.

صوت لبنان

عيّنت جمهورية مدغشقر محمد ابراهيم الجوزو قنصلاً فخرياً لها لدى الجمهورية اللبنانية. وتسلّم الجوزو إجازته القنصلية قبل ظهر اليوم من وزارة الخارجية والمغتربين.

radio orient

زارت رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، إثر الصرخة التي أطلقها راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي حداد جراء الأزمة التي تعصف بمدارس الأبرشيات والتي أدت إلى اقفال بعضها وتهدد بإقفال عدد كبير منها لعدم قدرتها على الاستمرار، المطران حداد في منزله في مجدليون للإطلاع منه عن كثب على أزمة هذه المدارس.

اذاعة النور

بدأ وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ زيارته لمحافظة عكار يرافقه المدير العام للوزارة المهندس ​لويس لحود​، في حضور النائبين ​طارق المرعبي​ و​مصطفى علي حسين​.

صوت المدى

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "التجارب أظهرت أن لا مفاوضات سهلة أو سريعة مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر متوقع، قائلاً: "في حالتنا، توحيد الأرقام كان مطلوباً قبل تقديم الحكومة خطتها. وهو ما نعمل عليه راهناً، ويفترض أن نصل به إلى نتيجة بعدما قطعنا شوطاً كبيراً على هذا الصعيد.