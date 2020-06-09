رجحت تقديرات تقارير دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تنفيذ خطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، سيمس بالعلاقات ما بين إسرائيل وألمانيا، لكن ذلك لن يدفع برلين للدفع نحو فرض أو دعم عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطين. وأضافت أن "ألمانيا تعارض بشكل لا لبس فيه فرض عقوبات على إسرائيل ولا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية، وأنه لا يتوقع الصدام الدبلوماسي أو كسر الأدوات الدبلوماسية بين البلدين بعد عملية الضم".

ذكرت قناة "كان" العبرية أن حوالي 25 بؤرة استيطانية إسرائيلية فوجئت بأنها غير مدرجة في الأراضي التي يتوقع أن تضمها إسرائيل بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه سيعارض أي خطة لتطبيق ضم أحادي الجانب في الضفة الغربية، معتبراً أن خطوة من هذا القبيل تنطوي على انعدام المسؤولية من الناحية الأمنية.

ذكر الإعلام الإسرائيلي أن عشرات النشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي أطلقوا حملة شعارها "كل هذا لنا"، تهدف إلى إفشال خطة ترامب، معلنين عزمهم إنشاء مواقع استيطانية في أجزاء من الضفة الغربية مخصصة للدولة الفلسطينية المفترضة.

رفضت مستشفيات إسرائيليّة استكمال علاج مرضى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزّة، ممن عادوا إليها لتلقي العلاج بسبب غياب التغطية المالية، بعد أن توقفت السلطة الفلسطينية عن تحويل طلبات العلاج الصحي في المستشفيات الإسرائيلية.