أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن قرار تعبئة "سد النهضة" لا رجعة فيه، مشيراً إلى أن الهدف من وراء تطوير السد هو نمو إثيوبيا.

وسعت الولايات المتحدة قائمة عقوباتها التي تستهدف إيران، بفرض قيود على123 سفينة وشركتين على صلة بقطاع إنتاج النفط الإيراني ونقله.

عاد العالم الإيراني مجيد طاهري الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة الى بلاده في إطار عملية تبادل سجناء أطلقت إيران بموجبها ضابط بحري أميركي اعتقلته في العام 2018.

أعلنت كاراكاس، وصول طائرة إيرانية محملة بالمساعدات الطبية إلى فنزويلا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أمرت سلطات تركيا باعتقال 149 شخصاً، معظمهم من قوات الأمن، للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب في العام 2016، وبلغ عدد المعتقلين منذ ذاك الوقت 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش.

كشف المدعي العام الإسباني، أن مدعي المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيقاً يتعلق بتورط الملك السابق خوان كارلوس ضمن تحقيق في عقد قطارات سريعة مع السعودية.

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها لم تتلق تأكيداً رسمياً من واشنطن بشأن قرار سحب آلاف عناصر القوات الأميركية من ألمانيا، وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور "لا أريد التكهن بشيء ليس لدي تأكيد بخصوصه"، و"الحقيقة هي أن وجود القوات الأميركية في ألمانيا يخدم الأمن الكامل لحلف شمال الأطلسي، وبالتالي الأمن الأميركي أيضاً. هذه هي الأسس التي نعمل بها معاً".

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفوض الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية روجير غوديل، لتشجيعه اللاعبين على الاحتجاج ضد العنصرية بما في ذلك عبر الركوع خلال أداء النشيد الوطني. وقال غوديل: "نحن في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية ندين العنصرية والاضطهاد الممنهج للأشخاص السود، ونعترف بأننا التزمنا بموقف خاطئ عندما لم نستمع إلى اللاعبين سابقاً، ونشجع الآن الجميع على قول كلامهم والاحتجاج سلمياً".

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان: "تعسف الشرطة يمثل انعكاساً محزناً لنظام الظلم العنصري القديم في أميركا. لا يمكن تحقيق العدالة إلا عن طريق إجراءات شاملة ومتكاملة، وهذا ما نقوم به اليوم" وأشارت إلى أن التشريع ينص على تنفيذ "تحول عن طريق تغييرات هيكلية" في الشرطة الأميركية، بما في ذلك زيادة المسؤولية عن التجاوزات والسيطرة على عناصرها.

قررت سلطات منيابوليس الأميركية "تفكيك وإعادة بناء" شرطة المدينة، بعد أسبوعين على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض يمثل للمرة الأولى أمام القضاء بتهمة القتل، وأشارت رئيسة المجلس البلدي للمدينة إلى أنها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلق بالسكان، مضيفة أن مجلس المدينة يعتزم أيضاً درس سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.

قالت صحيفة "سياتل تايمز"، إن سيارة اقتحمت حشداً من المتظاهرين في مدينة سياتل (بولاية واشنطن) الأميركية، وبعد ذلك خرج السائق من السيارة وبدأ بإطلاق النار على المحتجين، وأسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، وتمكنت الشرطة من اعتقال السائق.

اتفقت الحكومة والمعارضة في بريطانيا، على أن التظاهرات المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في اليومين الماضيين، تتناقض مع الإجراءات المعمول بها في مواجهة فيروس كورونا. فيما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الأخير لا يتفق مع الرأي القائل إن "بريطانيا بلد عنصري"، مقراً بضرورة التصدي لحالات التحيز والعنصرية".

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، إن حلف شمال الأطلسي لا يعتبر الصين عدواً، إلا أننا نرى أن تنامي نفوذها يغير توازن القوة في العالم". ويتوجب الاستعداد للرد على تحدياتها.

غادرت حاملة الطائرات النووية الأميركية "رونالد ريغان "قاعدة "يوكوسوكا" لكي تنفذ تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة إيوتو على بعد 1200 كلم جنوب طوكيو.

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أول اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال، بعد التهديدات التي أطلقتها شقيقته تجاه كوريا الجنوبية، وجاء هذا الاجتماع، بعد يومين فقط من تعهد كوريا الشمالية بإلغاء مكتب الاتصال بين الكوريتين بسبب المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ، المرسلة من كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة "يونهاب".