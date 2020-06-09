تصدى الجيش السوري لهجوم عنيف شنه تنظيما "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" الإرهابيين على نقاط ارتكازه في قريتي المنارة والفطاطرة بريف حماة الغربي، وصدت القوات السورية الهجوم واستعادت نقطة عسكرية بقرية الطنجرة بعد تسلل مسلحين إليها.

كشفت مصادر أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة في الإسكندرية، تحركت نحو الحدود المصرية الليبية لتشديد الإجراءات الأمنية هناك. وأوضحت أن الجيش الثالث الميداني ليس مسؤولاً عن تأمين هذه المنطقة، حيث يقع في منطقة السويس ويقع على عاتقه تأمين الحدود هناك، حيث تم إرسال بعض من قوات المنطقة الشمالية لتشديد الإجراءات هناك، خاصة بعد مبادرة القاهرة للتوصل إلى حل في الأزمة الليبية.

شنت دار الإفتاء المصرية، هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه يستخدم سلاح الفتوى باسم الدين لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة".

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة في ليبيا، وأكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن. وأملت الخارجية الروسية في أن ترد حكومة الوفاق في طرابلس بسرعة وبشكل بناء على المبادرة المصرية الخاصة بتسوية الأزمة الليبية.

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إنه لا توجد في جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين أي خطط لعقد لقاءات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

أعلن "الجيش الليبي" أن طائراته دمرت "حافلة كبيرة تقل عدداً من الضباط الأتراك" إلى الغرب من مدينة سرت. وأن الغارات الجوية الليلية دمرت "سرية مدفعية كاملة تضم ثلاث مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين وست عربات مسلحة للحماية".

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن الحوار مع واشنطن محطة مهمة من شأنها تأطير الأولويات لدى الطرفين، والتقي "الوزير سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ماثيو تولر الذي أعرب عن تهانيه بمناسبة تسلم حسين منصبه وزيراً لخارجية جمهورية العراق".