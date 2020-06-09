الجزيرة - السعودية

المملكة ترحّب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

رحّبت المملكة العربية السعودية بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتؤيّد دعوة فخامة الرئيس المصري وقف إطلاق النار في ليبيا وفق المبادرة التي تضمنها إعلان القاهرة وأكدت المملكة ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف.

القدس - فلسطين

المالكي: وزراء التعاون الإسلامي يجتمعون بعد غد لبحث الضم

أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي عقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 10 حزيران 2020، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وأشار الوزير المالكي في بيان له، إلى أنه قد تم التواصل مع العديد من وزارات الخارجية من أجل تأمين عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن، من أجل الخروج بموقف واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة.

الوطن - عمان

ألمانيا تقترح تحالفاً مماثلاً للناتو لإدارة الأزمات الصحية

اقترح وزير الصحة الألماني ينس شبان تشكيل تحالف أوروبي بهدف تحقيق الدعم المتبادل في حالة انتشار الأوبئة وأية أزمات صحية أخرى. وقال شبان لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها إن التحالف الجديد يمكن أن يكون نوعاً من "ناتو للصحة"، وأوضح أن هناك حاجة لهياكل مشتركة يمكنها الوصول إلى خبراء وأطباء ومصادر من أجل تحقيق القدرة على التصرف سريعا عند انتشار فيروس في دولة عضو بهذا التحالف.